美8月僅新增2.2萬非農就業 聯準會降息幾無懸念

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部統計局（BLS）5日公佈，8月僅新增2.2萬非農就業人口，從7月上修後的7.9萬人大幅下滑，也遠低於道瓊預期的7.5萬人，失業率則從7月的4.2%上升至4.3%，進一步增添勞動市場疲軟跡象，分析師認為，聯準會本月降息幾成定局。

這是美國總統川普上月在公佈7月就業報告後，開除前BLS局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）以來，第一份新增非農就業報告，引發關注。川普指控7月的報告不僅顯示就業市場疲軟，也大幅下修5、6月的新增就業人口，有數據造假之嫌。

川普任命智庫「傳統基金會」經濟學家安東尼（E.J.Antoni）接替麥肯塔佛，效忠川普的他曾批評BLS的數據遭政治扭曲。根據最新公佈的報告，7月新增就業人口上修6000人至7.9萬人，6月則從新增1.4萬就業人口下修為淨流失1.3萬人，為2020年12月以來首見下滑。

該報告也顯示招聘速度放緩，平均工時月增0.3%，符合預期，年增3.7％，略低於預期的3.8%增幅。

求職網站Glassdoor首席經濟學家Daniel Zhao說，「就業市場正處於停滯狀態。勞動市場失去動能，8月的報告以及下修數據顯示，我們正朝向動盪發展，沒有達成軟著陸」。

聯準會官員越來越憂心勞動市場的疲軟，聯準會主席鮑爾在上月全球央行年會上，以勞動市場的風險作為今年可能降息的原因。聯準會官員預定本月中旬召開政策會議。

鮑爾當時指出，美國勞動市場進入勞動供需雙雙放緩的「奇特平衡」；川普的移民政策正抑制勞動力的供應，而企業透過減少招聘與提高員工工作效率來提升績效。

惠譽美國經濟研究主管索諾拉（Olu Sonola）指出，「1個月前有關勞動市場的警鐘已更加響亮，較預期疲軟的就業報告幾已篤定本月將降息0.25個百分點（1碼），連續4個月製造工作的流失尤其引人注目，很難否認關稅的不確定性不是就業市場疲軟的主要推手」。

Nuveen股票與固定收入主管馬利克（Saira Malik）也說，「這為聯準會本月降息0.25個百分點開了綠燈，而我認為降息0.5個百分點也不無可能」。

