美國櫻桃輸中雪崩35％ 美農業部證實亞洲3國爽吃、台灣入列

2025/09/05 22:28

美國櫻桃輸中大暴跌。示意圖。（圖取自freepik）美國櫻桃輸中大暴跌。示意圖。（圖取自freepik）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國農業部發布最新報告指出，2025年美國櫻桃對中出口已於8月底結束，出口量僅有去年同期的65%。儘管面臨高關稅、市場競爭和物流挑戰，美國櫻桃依然保持強勁需求，出口商也持續推動市場多元化，初步報告顯示，今年美國櫻桃對台灣、越南及韓國出口增加。

美國農業部報告稱，根據業界消息，2025年美國西北櫻桃最後一批貨於8月底抵達中國。儘管面臨高額關稅、激烈的本土競爭以及天候干擾，美國櫻桃仍以韌性結束本季。

由於官方統計數據尚未公布，業界估計，今年美國櫻桃對中直接出口量約8200噸，年減35%，比5年平均值8480噸低38%。

特別是7月下旬至8月中旬的市場壅塞進一步壓低價格，大量美國櫻桃在極端高溫時期抵達中國，加上天候因素，批發市場暫時關閉，導致櫻桃品質下降，包括擦傷、腐爛和異味，零售商紛紛降價出清庫存。

據西北櫻桃種植者協會稱，2025年的產量將比2024年增加約15%，儘管美國櫻桃依然保有顯著的市佔率，礙於價格下跌、競爭加劇以及物流成本上升，利潤有所縮減。

報告提及，2025年的櫻桃季凸顯中國作為關鍵市場的重要性，同時也反映出持續推動市場多元化的努力成效。

美國出口商強調，需要提高物流效率並擴大市場多元化，以減少對中國的依賴，不僅侷限於中國市場。初步報告顯示，今年美國櫻桃對其他亞洲市場（台灣、越南及韓國）的出口已有增加。

