最帥總裁林裕凱處女秀 Volvo XC90打頭陣衝買氣

Volvo （國際富豪）汽車總裁林裕凱宣布，全新的Volvo XC90上市，全力衝刺第4季買氣。（國際富豪汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕人氣爆棚的Volvo （國際富豪）汽車總裁林裕凱今天首度公開亮相處女秀，宣布全新的Volvo XC90上市，同步導入輕油電與PHEV兩種動力，3車型建議售價295.6萬元起，林裕凱樂觀預估，Volvo將可一掃4月以來的美國進口關稅和貨物稅的「雙稅」陰霾，全力衝刺第4季買氣。

林裕凱表示，今年VVolvo在台銷量雖然受到關稅及貨物稅等議題影響而有所壓抑，表現確實不理想，但隨著今天汽車貨物稅汰舊換新修正案通過，政府加碼補助，相信可帶起一波買氣。

他指出，Volvo對台灣市場相當有信心，也會持續加碼投資台灣，包括加速新車型導入，或軟硬體設施升級。

全新上市的Volvo XC90 以頂級精品的編織語彙，儀錶板、門飾板與 11.2 吋直立式觸控螢幕皆為全新設計，不僅呈現精緻俐落、剪裁合宜的視覺享受，皮質、織布與原木材質交互運用，全車系標配瑞典頂級水晶工藝「Orrefors 水晶排檔桿」，將優雅與華麗集結一身。

同時採用 Google 原生車載系統並具備 OTA 功能的全新 11.2 吋整合觸控螢幕中控台，完整提供駕駛者涵蓋車輛資訊、導航、娛樂等眾多功能，帶來全新 UX 使用者體驗，螢幕面積增加 55%、像素亦增加 21%，搭配更為先進的軟硬體配置與零層級直覺操作。

XC90 B5 輕油電動力架構採用米勒循環搭配 VNT 可變渦流技術渦輪引擎，擁有 250hp/36.8kgm 的最大輸出動力。

第二代 T8 PHEV 動力架構則透過 e-AWD 四輪驅動配置下前軸由引擎驅動可輸出 310hp/40.8kgm、後軸由電動馬達驅動可輸出 145hp/31.5kgm，使其總合綜效輸出達強悍的 455hp/72.3kgm 最大輸出動力，零百公里加速僅需 5.4 秒。

做為 Volvo最頂級旗艦休旅車，XC90透過先進駕駛輔助科技來降低人為因素導致意外可能，如PAII 智能駕駛輔助系統能幫助駕駛長途行車更輕鬆、BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助與 Oncoming Lane Mitigation 對向來車閃避輔助與主動煞車系統能降低分心時發生事故可能。

搭配能具備主動煞車之行人、車輛、單車客與大型動物偵測與後方來車碰撞及交叉路口偵測等主動機制，次另升級 360 度環車輔助攝影機附分割畫面，11.2吋螢幕可同時提供高解析鳥瞰視角與 180 度前或後方視角，便利駕駛停車時無需頻繁切換視角，減輕都會區停車時的壓力。

