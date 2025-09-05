晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

最帥總裁林裕凱處女秀 Volvo XC90打頭陣衝買氣

2025/09/05 21:16

Volvo （國際富豪）汽車總裁林裕凱宣布，全新的Volvo XC90上市，全力衝刺第4季買氣。（國際富豪汽車提供）Volvo （國際富豪）汽車總裁林裕凱宣布，全新的Volvo XC90上市，全力衝刺第4季買氣。（國際富豪汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕人氣爆棚的Volvo （國際富豪）汽車總裁林裕凱今天首度公開亮相處女秀，宣布全新的Volvo XC90上市，同步導入輕油電與PHEV兩種動力，3車型建議售價295.6萬元起，林裕凱樂觀預估，Volvo將可一掃4月以來的美國進口關稅和貨物稅的「雙稅」陰霾，全力衝刺第4季買氣。

林裕凱表示，今年VVolvo在台銷量雖然受到關稅及貨物稅等議題影響而有所壓抑，表現確實不理想，但隨著今天汽車貨物稅汰舊換新修正案通過，政府加碼補助，相信可帶起一波買氣。

他指出，Volvo對台灣市場相當有信心，也會持續加碼投資台灣，包括加速新車型導入，或軟硬體設施升級。

全新上市的Volvo XC90 以頂級精品的編織語彙，儀錶板、門飾板與 11.2 吋直立式觸控螢幕皆為全新設計，不僅呈現精緻俐落、剪裁合宜的視覺享受，皮質、織布與原木材質交互運用，全車系標配瑞典頂級水晶工藝「Orrefors 水晶排檔桿」，將優雅與華麗集結一身。

同時採用 Google 原生車載系統並具備 OTA 功能的全新 11.2 吋整合觸控螢幕中控台，完整提供駕駛者涵蓋車輛資訊、導航、娛樂等眾多功能，帶來全新 UX 使用者體驗，螢幕面積增加 55%、像素亦增加 21%，搭配更為先進的軟硬體配置與零層級直覺操作。

XC90 B5 輕油電動力架構採用米勒循環搭配 VNT 可變渦流技術渦輪引擎，擁有 250hp/36.8kgm 的最大輸出動力。

第二代 T8 PHEV 動力架構則透過 e-AWD 四輪驅動配置下前軸由引擎驅動可輸出 310hp/40.8kgm、後軸由電動馬達驅動可輸出 145hp/31.5kgm，使其總合綜效輸出達強悍的 455hp/72.3kgm 最大輸出動力，零百公里加速僅需 5.4 秒。

做為 Volvo最頂級旗艦休旅車，XC90透過先進駕駛輔助科技來降低人為因素導致意外可能，如PAII 智能駕駛輔助系統能幫助駕駛長途行車更輕鬆、BLIS 駕駛視覺盲點資訊系統含轉向輔助與 Oncoming Lane Mitigation 對向來車閃避輔助與主動煞車系統能降低分心時發生事故可能。

搭配能具備主動煞車之行人、車輛、單車客與大型動物偵測與後方來車碰撞及交叉路口偵測等主動機制，次另升級 360 度環車輔助攝影機附分割畫面，11.2吋螢幕可同時提供高解析鳥瞰視角與 180 度前或後方視角，便利駕駛停車時無需頻繁切換視角，減輕都會區停車時的壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財