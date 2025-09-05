晴時多雲

新版汽車貨物稅下周上路 NISSAN汽車最高價惠下殺27萬

2025/09/05 20:52

裕隆日產汽車（NISSAN）配合政府新制實施，率先宣布配合調降價格，加計配件金優惠，最高優惠27萬元。（裕日車提供）裕隆日產汽車（NISSAN）配合政府新制實施，率先宣布配合調降價格，加計配件金優惠，最高優惠27萬元。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕總統今天公告《貨物稅條例》第12條之5修正條文，汽車貨物稅汰舊換新加碼補助確定下周上路，9月7日以後汰舊換新新購排氣量2000CC以下小客車，每輛最高可減徵10萬元貨物稅，裕隆日產汽車（NISSAN）配合政府新制實施，率先宣布配合調降價格，加計配件金優惠，最高優惠27萬元。

裕日車表示，響應政府汽機車汰舊換新貨物稅減徵補助法規，自即日起至9月30日止，同步提供廣大消費者超值購車優惠，限時推出「價禮嗨 這次換NISSAN」活動，期間內入主NISSAN SENTRA、KICKS、X-TRAIL及 X-TRAIL e-POWER 等車型之指定規格，即可享有63.8萬元起超厲害優惠價，同時加碼再贈5萬元配件金，若加計貨物稅減徵補助最高金額，優惠總價值預計可達27萬元。

為感謝市場長期支持與肯定，NISSAN此次更特別加碼，若消費者選擇購買採小客貨車認證型式的X-TRAIL，NISSAN額外提供5萬元購車金，最高優惠可達12.1萬元購車金，一同響應政策、鼓勵消費者汰舊換新。

SENTRA 尊爵版建議售價78.5萬元，扣除政府貨物稅減徵補助方案10萬元與價禮嗨購車金4.7萬元，優惠價63.8萬元；SENTRA 尊爵智駕版建議售價83.9萬元，扣除政府貨物稅減徵補助方案10萬元與價禮嗨購車金5.1萬元，優惠價68.8萬元。

KICKS 卓越版建議售價81.5萬元，扣除政府貨物稅減徵補助方案10萬元與價禮嗨購車金5.7萬元之價格，優惠價65.8萬元；X-TRAIL經典版建議售價104.9萬元，扣除政府貨物稅減徵補助方案5萬元與價禮嗨購車金11.1萬元，優惠價88.8萬元。

X-TRAIL領航版建議售價115.9萬元，扣除政府貨物稅減徵補助方案5萬元與價禮嗨購車金12.1萬元，優惠價98.8萬元；X-TRAIL e-POWER建議售價151.9萬元，扣除政府貨物稅減徵補助方案10萬元與價禮嗨購車金12.1萬元，優惠價129.8萬元。

