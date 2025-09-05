川普設宴關注在美投資 矽谷CEO承諾兆元級投資計畫

川普設宴款待美國科技企業執行長，圖左為Meta執行長扎克伯格。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕Meta Platforms執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg）與蘋果執行長庫克（Tim Cook）等美國科技業領導人，4日在美國總統川普於白宮舉行的晚宴上，紛紛承諾在美國進行大規模投資，這些投資動輒1000億美元起跳（3.05兆台幣），突顯川普與矽谷日益深化的關係。

彭博報導，川普致詞時談到這些公司的一個主要憂慮：確保足夠的能源以滿足人工智慧（AI）熱潮中，不斷增加的資料中心電力需求。

請繼續往下閱讀...

他說，「我們在電力容量、獲取電力和許可證方面為你們提供了非常便利的條件。我們領先中國很多，真的，非常非常多」。

4日的晚宴在白宮是罕見的一場聚會，一些全球最有價值的科技企業執行長與創辦人齊聚一堂，他們全都在搶奪AI領域的優勢。出席者包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）與共同創辦人布林（Sergey Brin）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與創辦人蓋茲（Bill Gates）等人。

川普席間一一追問各執行高層的投資美國計畫。他們輪流強調在美國擴張的努力，並對推動AI發展的政府政策表達感謝。

川普首先點名坐在身旁的Meta執行長扎克伯格發言，他說，「在場的所有公司正在美國進行大規模投資，以建立資料中心與基礎建設，進而驅動下一波創新浪潮」。

川普隨即詢問Meta計畫投資美國多少資金。扎克伯格先是一愣，接著說，至少6000億美元（18.3兆台幣）至2028年為止。川普表示，「這是一筆龐大投資」。

川普接著詢問坐在對面的蘋果執行長庫克，他沒有遲疑的回應6000億美元，並對川普「為我們能夠進行如此重大的投資奠定基礎」表達感謝。川普說，庫克的投資承諾將有助於蘋果免於美國計畫徵收的半導體進口關稅影響，他說，「庫克的情況相當不錯」。

對於川普的投資問題，皮查伊說，Alphabet已在美國投資1000億美元（3.05兆台幣），未來兩年將再投資2500億美元（7.6兆台幣）。

報導說，川普與矽谷的關係在他今年1月就職典禮上迅速升溫，當時為就職典禮捐贈數百萬美元的扎克伯格、庫克和皮查伊的座位被安排在顯著位置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法