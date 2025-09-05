金市火熱 櫃買黃金現貨單日成交金額再破億

櫃買黃金現貨交易熱絡。（路透資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因市場預期美國降息，地緣政治與關稅帶動避險需求，全球金價持續火熱，櫃買中心今日表示，截至本月3日，「黃金現貨交易平台」日均值來到2629萬元，相較去（2024）年大幅成長近3倍，9月1日成交金額再次破億，今年以來已經有7個交易日的成交金額破億。

櫃買中心今年強化耕耘黃金現貨交易平台。櫃買說明，投資人透過黃金現貨交易平台買賣，只需透過證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶即可進行委託買賣，不需額外開設新的帳戶，交易流程與股票交易相同，極為方便，因此近日也備受青睞。

近年來黃金交易價格持續上漲，為降低投資門檻，櫃買也表示，已報經主管機關同意，將該平台最小交易單位將在10月1日起由「1台兩」（37.5公克）縮小為「1台錢」（3.75公克），更方便小資族交易。

櫃買也說明，目前登錄在黃金現貨平台的2檔黃金現貨分別為「台銀金（AU9901）」及「一銀金（AU9902）」，由台灣銀行及第一商業銀行擔任造市商，在平台上負責提供連續報價及應買應賣，市場價格透明且流動性佳，交易採用新台幣報價結算，操作簡單，適合各類型投資人。

此外，透過此平台買進的黃金現貨與買進上市櫃有價證券一樣，都是登錄在集保帳戶中，可以作為抵繳融券保證金及作為擔保維持率不足時追繳差額之用，有利提高投資人資金之靈活性及資產運用之效率性。

櫃買呼籲，投資人進行黃金投資買賣時，應選擇合法、安全的交易管道，避免透過來路不明的網路買賣，以免陷入詐騙風險。櫃買中心將持續提供投資人一個穩健、透明且便捷的黃金交易市場，投資人可透過櫃買中心官網「黃金現貨市況報導」查詢最新資訊。

