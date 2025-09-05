總統公布貨物稅修正條例 9/7起買車最高省10萬

總統公告貨物稅修正條例，延長汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅，並加碼新購小型汽機車也能退稅，自9月7日起生效。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕總統今日公布「貨物稅條例」第12條之5修正案，延長汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅，並加碼新購小型汽機車也能退稅，自9月7日起生效。財政部舉例，民眾新購小型小客車，並於9月7日以後完成新領牌照登記，即可申請退還貨物稅最高5萬元，若同時報廢出廠10年以上且持有1年以上的中古汽車，可再申請退還汰舊換新最高5萬元貨物稅，每輛合計最高減徵10萬元。

財政部說明，「貨物稅條例」第12條之5修正重點，包括：1.增訂新購汽缸排氣量2000cc以下小客車每輛最高減徵5萬元，且汽缸排氣量150cc以下機車每輛最高減徵2千元，實施期間自2025年9月7日起至2030年12月31日。2.延長中古汽、機車汰舊換新減徵退還貨物稅措施，實施期限至2023年12月31日。

舉例說明，民眾新購小型小客車，並於2025年9月7日以後完成新領牌照登記，該車輛即可申請減徵退還新車貨物稅最高5萬元，如果同時符合報廢出廠10年以上且持有1年以上的中古汽車汰舊換新減徵退還貨物稅規定，可再申請退還汰舊換新最高5萬元的貨物稅，每輛合計最高減徵稅額為10萬元。

財政部表示，將儘速辦理修正「中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」，並加強宣導，以利徵納雙方遵循，並確保消費者退稅權益。

