內政部推「虛坪改革」 電梯免計容積、停車空間可核發權狀出售

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天舉辦「當前住宅政策座談會」，次長董建宏致詞表示，內政部推動住宅三大政策，包含「老宅延壽與擴大自主都更」、「虛坪改革」，以及「近零碳建築」。在虛坪改革部分，他也透露，除了一般電梯增列為免計容積項目以外，未來停車空間將朝調整為「專有部分」方向規劃，除了可核發權狀並出售，讓民眾能清楚辨識實際使用坪數與公設項目。

董建宏指出，我國建築物普遍面臨「人屋雙老」挑戰，內政部為此研提「老宅延壽機能復新計畫（114-116年）草案」，優先針對屋齡超過30年、無結構安全疑慮的4至6層集合住宅或6層以下透天住宅，提供耐震性能評估及相關修繕經費補助，同時結合衛生福利部長照3.0及經濟部深度節能政策推動，讓長者可以避免換屋困擾，該計畫將儘速報請行政院核定。

董建宏提到，目前也洽商中央銀行研議銀行放寬自主都更貸款集中度管理，規劃由中央都市更新基金提供信用擔保，協助民眾向金融機構申請貸款，以降低自主都更過程中常見的籌資障礙。

在虛坪改革部分，董建宏表示，內政部將高齡化社會需要的一般電梯增列為免計容積項目，另增訂管委會設置面積的合理標準及上下限，導入「適質適量」設計思維，引導住宅產品之公設回歸合理配置。

針對《公寓大廈管理條例》現行將法定停車空間列為共用部分的規定，董建宏說，未來也將研議修法，明確區分「停車空間」與「居住公設」，未來含停車位、車道及必要空間等停車空間，將朝調整為「專有部分」方向規劃，除可核發權狀並出售，以貼近實際使用外，民眾能更清楚辨識「實際使用坪數」與「公設項目」，讓購屋資訊更透明，市場運作也更公平合理。

董建宏說，內政部也推動「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」，以公部門示範帶動民間投入，並由「擴大建築能效改善」、「老宅延壽及社會住宅低碳淨零」與「近零碳建築綠領人才培育」三大主軸為核心，公私協力加速住宅部門減碳。該計畫除持續推動建築物設置太陽光電、取得建築能效標示外，也同步精進近零碳建築的技術與應用，預期累計至119年可達成減碳 6.7 百萬公噸CO2e 的目標。

董建宏強調，「老宅延壽與擴大自主更新」、「虛坪改革」、「近零碳建築」三大政策環環相扣、相輔相成，老宅延壽與擴大自主更新讓建物更安全與節能、虛坪改革保障消費者權益、近零碳建築則引領建築產業邁向永續。

