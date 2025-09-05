年薪420萬退休阿伯打工狂提當年勇 員工顧客全崩潰災難現場曝光

1名日本高管退休後到居酒屋打工，造成員工及顧客困擾。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高齡者退休後再就業可能是財務考量，也可能是打發時間、交朋友。一位年薪達2000萬日圓（約台幣420萬）的總經理退休後，來到上班時常光顧的居酒屋應徵，年輕的主管好心錄取，卻在短短1個月內出現員工離職及顧客取消訂餐的慘事，原因是這位退休老總喜歡以高管姿態服務客人，常常對著客人「講古」，還自誇能聽到像他這樣成功人士的免費演講很難得，這讓當初錄取他的年輕主管超後悔。

《雅虎日本》引述日媒披露高齡者再就業的慘事，越來越多的老年人退休後繼續工作，希望確保退休金無虞並保持健康，有些經濟寬裕的長者，退休生活沒有任何問題。然而，他們在工作期間的輝煌成就和自豪感，有時會在新的工作中成為嚴重的「障礙」。

請繼續往下閱讀...

今年40歲的A先生擔任居酒屋的經理，業績亮眼，回頭客也相當多。直到有一天接到母公司電話，推薦一位退休高管B來居酒屋打工，最終竟爆出讓A經理無法忍受的事。

B先生曾擔任1家企業的總經理，年薪達到2000萬日圓。一開始B先生似乎在服務顧客方面沒有什麼特別的問題，讓A經理如釋重負。不過，B看到熟悉的常客時，便會攀談起來，起初，顧客對「一位前菁英主管為顧客服務」感到好奇，但很快的A經理就對B先生感到厭煩，因為B最糟糕的時候，竟然坐在顧客旁邊喋喋不休。

於是，A經理找B先生談一談，詢問他對客服工作的感受，B先生回答：「店裡很舒服，也幫了我不少忙。說實話，我也不缺錢，但享受這份工作，也想為社會做點貢獻。我以前沒在餐飲業工作過，但擅長與人溝通，而且認識很認識多顧客，所以我很喜歡這份工作。」

A經理告訴B，作為服務人員應該與顧客保持適當的距離。沒想到B反而帶著幾分居高臨下的語氣對A經理「訓話」，笑稱：「你還年輕，可能不懂，但像我這樣成功人士的免費演講，真的很難得。我想，在這種街角居酒屋裡，聽到那些平時要花幾十萬日圓才能聽到的培訓講師的教誨，大家都會很高興吧。」

B堅稱「我總是對的」，根本不聽A經理的建議。結果，剛僱用B先生短短1個月，就有員工提出辭職，還有一位老顧客取消了商務聚餐，最終，A經理對僱用B先生深感後悔。

報導說，高齡者退休後，踏入新的就業環境時，應該遵守規則並體諒周圍的人。雖然將過去的經驗運用到工作中並沒有錯，但違反規則並惡化工作環境的行為，應該立即反思。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法