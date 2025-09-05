央行拋匯阻貶！ 8月外匯存底降至5974億美元

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布8月我國外匯存底餘額為5974.3億美元，較7月底減少4.39億美元，央行表示，主要是8月外資逢高調節台股，連同本金與股利、盈餘匯出高達60億美元、約當台幣1800餘億元，央行進場拋匯阻貶所致。儘管如此，台灣外匯存底仍位居全球第四，僅次於中國、日本與瑞士。

央行外匯局局長蔡烱民指出，影響當月外匯存底增減有三大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣兌美元匯率變動，以及央行依市場情況進行的外匯操作。

其中，外匯存底投資運用收益以及匯率變動數影響都是正項。尤其8月美元指數下跌2.2%，主要貨幣包含歐元、英鎊、加幣、澳幣、日圓、人民幣等對美元皆是升值，央行外匯存底中非美元資產轉換成美元增加，僅新台幣貶值2.02%，表現偏弱。

蔡烱民指出，8月下旬，特別是20日前後，外資賣超金額增加，外資連同本金以及股利、盈餘匯出，是台幣8月走貶主因，也因匯價出現較大波動，央行進場拋匯金額大於孳息與匯率收入，使8月外匯存底減少。

不過今年以來，外匯存底仍增加了200多億美元。蔡烱民說，主要來自投資收益以及美元之外的主要貨幣升值所帶來的效益。另外，新台幣匯價在4、5、6月大幅升值，央行進場買匯維穩也有影響，惟上半年央行實際干預金額將依慣例於立法院開議後，與半年一次的外匯業務報告一併揭露。

蔡烱民表示，相較於第二季市場對於新台幣升值的非理性預期，7月以來，出口商廠商供需已回歸平衡。市場普遍預期聯準會9月將降息1碼，至年底前降息2碼，最多不超過3碼，也多已反應，惟關稅議題比較難判斷，尤其現在進入訴訟階段，存在變數，目前市場最關注還是美國就業市場表現。

