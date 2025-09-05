晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行拋匯阻貶！ 8月外匯存底降至5974億美元

2025/09/05 18:48

央行拋匯阻貶！ 8月外匯存底降至5974億美元央行拋匯阻貶！ 8月外匯存底降至5974億美元
（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布8月我國外匯存底餘額為5974.3億美元，較7月底減少4.39億美元，央行表示，主要是8月外資逢高調節台股，連同本金與股利、盈餘匯出高達60億美元、約當台幣1800餘億元，央行進場拋匯阻貶所致。儘管如此，台灣外匯存底仍位居全球第四，僅次於中國、日本與瑞士。

央行外匯局局長蔡烱民指出，影響當月外匯存底增減有三大因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣兌美元匯率變動，以及央行依市場情況進行的外匯操作。

其中，外匯存底投資運用收益以及匯率變動數影響都是正項。尤其8月美元指數下跌2.2%，主要貨幣包含歐元、英鎊、加幣、澳幣、日圓、人民幣等對美元皆是升值，央行外匯存底中非美元資產轉換成美元增加，僅新台幣貶值2.02%，表現偏弱。

蔡烱民指出，8月下旬，特別是20日前後，外資賣超金額增加，外資連同本金以及股利、盈餘匯出，是台幣8月走貶主因，也因匯價出現較大波動，央行進場拋匯金額大於孳息與匯率收入，使8月外匯存底減少。

不過今年以來，外匯存底仍增加了200多億美元。蔡烱民說，主要來自投資收益以及美元之外的主要貨幣升值所帶來的效益。另外，新台幣匯價在4、5、6月大幅升值，央行進場買匯維穩也有影響，惟上半年央行實際干預金額將依慣例於立法院開議後，與半年一次的外匯業務報告一併揭露。

蔡烱民表示，相較於第二季市場對於新台幣升值的非理性預期，7月以來，出口商廠商供需已回歸平衡。市場普遍預期聯準會9月將降息1碼，至年底前降息2碼，最多不超過3碼，也多已反應，惟關稅議題比較難判斷，尤其現在進入訴訟階段，存在變數，目前市場最關注還是美國就業市場表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財