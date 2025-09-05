晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

防中貨洗產地！海關已查核輸美貨物1.4萬筆 移送裁罰168筆

2025/09/05 18:32

財政部表示，海關違規轉運強查小組已查核輸美貨物1.4萬筆，持續嚴格把關，擦亮MIT招牌。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，海關違規轉運強查小組已查核輸美貨物1.4萬筆，持續嚴格把關，擦亮MIT招牌。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵中國及第三地出口貨品違規轉運（洗產地）規避美國關稅，繞經我國偽冒台灣製造後轉運至美國，海關採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰「三嚴」措施因應，並於今年4月中責成基隆關、台北關、台中關及高雄關成立強化違規轉運查核小組，每週至少查核一次，四前已查核輸美貨物共1萬4025筆，且查獲168筆疑涉違規轉運案件。

根據統計，截至8月31日止，各關強查小組已查核輸美貨物共1萬4025筆，查獲168筆產地標示不實或未依規定標示的疑涉違規轉運案件，主要違規貨品包括電腦機殼、訊號線或轉換器、變壓器、通訊器具、塑膠製品、光阻剝離劑、燈具、無線門鈴、延長線、電子遊戲機零件、網通設備及風扇等，均移送經濟部貿易署依「貿易法」進行裁處，目前貿易署已裁罰50筆。

關務署說明，各關違規轉運強查小組將持續運作，並加強與經濟部及美方合作，蒐集情資，精進風險分析，準確鎖定可疑廠商及貨物，嚴防違規轉運的違法行為，並予嚴查嚴罰，擦亮MIT招牌，維護我國產業整體利益及貿易秩序。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財