防中貨洗產地！海關已查核輸美貨物1.4萬筆 移送裁罰168筆

財政部表示，海關違規轉運強查小組已查核輸美貨物1.4萬筆，持續嚴格把關，擦亮MIT招牌。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵中國及第三地出口貨品違規轉運（洗產地）規避美國關稅，繞經我國偽冒台灣製造後轉運至美國，海關採事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰「三嚴」措施因應，並於今年4月中責成基隆關、台北關、台中關及高雄關成立強化違規轉運查核小組，每週至少查核一次，四前已查核輸美貨物共1萬4025筆，且查獲168筆疑涉違規轉運案件。

根據統計，截至8月31日止，各關強查小組已查核輸美貨物共1萬4025筆，查獲168筆產地標示不實或未依規定標示的疑涉違規轉運案件，主要違規貨品包括電腦機殼、訊號線或轉換器、變壓器、通訊器具、塑膠製品、光阻剝離劑、燈具、無線門鈴、延長線、電子遊戲機零件、網通設備及風扇等，均移送經濟部貿易署依「貿易法」進行裁處，目前貿易署已裁罰50筆。

關務署說明，各關違規轉運強查小組將持續運作，並加強與經濟部及美方合作，蒐集情資，精進風險分析，準確鎖定可疑廠商及貨物，嚴防違規轉運的違法行為，並予嚴查嚴罰，擦亮MIT招牌，維護我國產業整體利益及貿易秩序。

