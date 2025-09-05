AI伺服器拉貨強勁！台光電8月營收再創新高

台光電8月營收再創歷史新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板龍頭台光電（2383）受惠於AI伺服器成長力道，8月合併營收再創歷史新高，8月合併營收87.64億元，月增4.69%，年增52.66%，累積今年前8月合併營收613.25億元，年增53.80%。

台光電看好各產品線持續成長，從AI應用、雲端服務、邊緣運算、低軌衛星將維持成長動能，為因應市場強勁需求，今年中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠將陸續開出新產能，總產能增加20%以上。

請繼續往下閱讀...

近來有傳言指出台光電競爭對手韓廠斗山與中國生益搶下輝達下一代晶片Rubin訂單，但根據了解，目前下一代Rubin相關材料規格仍未敲定，尤其在美中貿易戰持續下，輝達採用中國廠商的可能性值得再觀察，法人看好台光電市佔率持續增加，有機會在輝達新一代旗艦晶片再取得一定地位，並新增AWS、Meta等CSP（雲端服務供應商）客戶，明年台光電將拿下更多AI專案訂單，持續成為國際大廠最主要的供應商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法