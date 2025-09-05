晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

巨大稱面臨前所未有挑戰 卓榮泰:政府不會只關心高科技

2025/09/05 18:19

行政院長卓榮泰強調，政府不會只關心高科技與半導體。（記者廖耀東攝）行政院長卓榮泰強調，政府不會只關心高科技與半導體。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國對台灣課徵對等關稅20％＋N，行政院長卓榮泰今天到台中市與自行車業者座談，卓榮泰表示，政府不會只關心高科技、半導體，自行車、零組件業者等都是政府須加強關注產業；巨大機械公司董事長劉湧昌則表示，感謝院長回應跟支持艱困產業，這兩年是巨大遇到從來沒有過的挑戰，變數也是最多的，但自行車產業很有韌性，庫存已經是降到了一定的程度，會創新把買氣回來。

卓榮泰今天下午到台中參訪巨大機械工業公司，並與自行車業者及供應鏈廠商交流座談，他說美國關稅談判還在持續當中，目前暫時性關稅20％，再加上各業界3至11％不等關稅，政府很努力盡快將談判落定下來，希望能爭取更加合理的關稅、不疊加的關稅。

卓榮泰強調，總統賴清德今天已公布韌性特別條例，下週四行政院會提出編定特別預算，該預算總共有5700億元，當中屬於產業支持的有930億元，另有200億元將做為下一期有需要時立即拿出來，並盼該特別預算可以於立法院9月19日開議盡快通過。

卓榮泰說，自行車業者近幾年遭受到相當大的起伏，從非常多訂單，到要去庫存化，面臨不只是歐美去庫存化，還有供應鏈重組問題、節能減碳，政府在這波關稅中，協助業界進行數位及綠能轉型，在市場上更有競爭力。

卓榮泰指出，未來將向外界再一次提出AI新10大建設，把台灣打造成智慧生活圈，並將技術落實到百工百業中。

劉湧昌則表示，巨大這兩天面臨到從未有的挑戰及變數，但台灣的自行車產業在全球很有韌性，兵來將擋水來土淹，庫存問題已降到一定程度，但市場買氣還未回溫，這時候當然不能在房間內等待黎明到來，要帶著創新到市場去，把買氣再找回來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財