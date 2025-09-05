巨大稱面臨前所未有挑戰 卓榮泰:政府不會只關心高科技

行政院長卓榮泰強調，政府不會只關心高科技與半導體。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國對台灣課徵對等關稅20％＋N，行政院長卓榮泰今天到台中市與自行車業者座談，卓榮泰表示，政府不會只關心高科技、半導體，自行車、零組件業者等都是政府須加強關注產業；巨大機械公司董事長劉湧昌則表示，感謝院長回應跟支持艱困產業，這兩年是巨大遇到從來沒有過的挑戰，變數也是最多的，但自行車產業很有韌性，庫存已經是降到了一定的程度，會創新把買氣回來。

卓榮泰今天下午到台中參訪巨大機械工業公司，並與自行車業者及供應鏈廠商交流座談，他說美國關稅談判還在持續當中，目前暫時性關稅20％，再加上各業界3至11％不等關稅，政府很努力盡快將談判落定下來，希望能爭取更加合理的關稅、不疊加的關稅。

卓榮泰強調，總統賴清德今天已公布韌性特別條例，下週四行政院會提出編定特別預算，該預算總共有5700億元，當中屬於產業支持的有930億元，另有200億元將做為下一期有需要時立即拿出來，並盼該特別預算可以於立法院9月19日開議盡快通過。

卓榮泰說，自行車業者近幾年遭受到相當大的起伏，從非常多訂單，到要去庫存化，面臨不只是歐美去庫存化，還有供應鏈重組問題、節能減碳，政府在這波關稅中，協助業界進行數位及綠能轉型，在市場上更有競爭力。

卓榮泰指出，未來將向外界再一次提出AI新10大建設，把台灣打造成智慧生活圈，並將技術落實到百工百業中。

劉湧昌則表示，巨大這兩天面臨到從未有的挑戰及變數，但台灣的自行車產業在全球很有韌性，兵來將擋水來土淹，庫存問題已降到一定程度，但市場買氣還未回溫，這時候當然不能在房間內等待黎明到來，要帶著創新到市場去，把買氣再找回來。

