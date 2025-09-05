晴時多雲

臻鼎8月營收月增9.13％ 看好下半年優於上半年

2025/09/05 17:57

臻鼎看好下半年與明年表現。（記者卓怡君攝）臻鼎看好下半年與明年表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎─KY（4958）8月合併營收為146.51億元，月增9.13%，年減17.75%，累計1至8月營收達1062.89億元，年增10.49%，刷新歷年同期新高紀錄。 臻鼎表示，8月合併營收呈現月增但年減的態勢，主要受客戶因關稅不確定性而於第二季提前拉貨所影響。然而8月營收以產品應用別來看，IC載板與伺服器、車載、光通訊維持年增表現，且雙雙站上歷年同期新高，顯示公司在多元高階應用布局已逐步展現成果。

臻鼎強調，如先前法說會時所說，因客戶舊品於第二季提前拉貨，今年第三季合併營收季增幅度較往年趨緩。整體而言，下半年客戶在新品方面的備貨節奏正常，加上IC載板與伺服器、車載、光通訊在客戶訂單陸續貢獻下，將保持成長動能，公司預期下半年營運表現仍將優於上半年。同時，明年將是臻鼎邁入下一階段成長的關鍵年，不僅在AI手機、折疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期四大應用營收將全面加速成長。

臻鼎將於9月10至12日參與SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，展出最前沿的高階IC載板與AI伺服器板技術。其中，臻鼎總經理簡禎富將於9月11日參與高科技智慧製造論壇，以「PCB製造數位轉型，賦能AI時代協同進化」為演講專題，分享臻鼎在PCB製造中導入半導體等級的智慧製造與數位轉型，以高技術、高品質、高良率的高階產品掌握AI帶來的龐大商機。

