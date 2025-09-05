站在AI浪頭上！他曝台灣下一個機會「抵嘉」

AI 解決方案供應商愛卡拉共同創辦人暨執行長程世嘉認為，台灣下一個機會就是主權AI。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI快速演變，不僅走入人們生活，帶動百工百業轉型，更成為未來產業變革的主要驅動力。AI 解決方案供應商愛卡拉共同創辦人暨執行長程世嘉接受《工業技術與資訊》月刊專訪談及AI發展現況及未來趨勢，他認為，台灣下一個機會就是主權AI。

愛卡拉共同創辦人暨執行長程世嘉。（圖：工業技術與資訊月刊提供）

程世嘉說，隨著AI技術持續普及，每個人都想要有自己的AI，尤其是企業，因為資安和智慧財產權的考量，企業開始建立內部的AI應用，造就主權AI興起，其實這不只在談AI是不是會講中文，而是企業把主權AI看成是內部資產，這也是台灣下一個機會。

他說，有別於之前的雲端平台幾乎壟斷全世界，要用雲端服務，就得用Google、Amazon，但現在邊緣AI成本節節下降，技術整合慢慢到位，企業開始考慮用自己的地端模型，這是未來AI轉型很大的趨勢。

程指出，企業導入AI第一是建立資料戰略，為什麼需要主權AI？不是因為要發展自己的技術、跟世界大廠比拼，而是要把資料留在自己手上，雲端則做備份和衍生。第二是強化既有的商業模式和員工生產力，客服是一個很好的例子，它不是新的商業模式，而是用AI大幅提升生產力。第三，大家已經把AI當成一個可以用的技術，並且持續部署到公司裡，未來3至5年都會是這樣的狀況。

他稱，目前看到的幾個趨勢，第一，AI似乎會思考，但這跟人類意識是否一樣不重要，重點是電腦已經可以模擬人的行為，有時甚至想的比你更全面，它已經可以解決問題了。第二，全世界的商業競爭，從原本的大數據到全數據。第三，AI會開始自我改善，這也是為什麼大家對AI安全性的考量愈來愈高。

另外，紅杉資本在生成式AI出現前就預測，2025年時，影像AI會全面普及，非常準確。此前大家用AI還是以文字為主，到今年上半年很多人用AI生成吉卜力風格的圖片，這是一個轉折點，因為 GPU算力一直補上，在影像之後，是AI生成場景和遊戲，一直往後發展，元宇宙就會捲土重來。所以台廠還有下一個供應鏈可以投入，就是元宇宙。

程也指出，未來查找資料的模式也會有很大改變，以前搜尋Google，查完後要點擊，自己消化資訊，現在大家幾乎已經不點擊網站，因為AI會幫你整理好資訊，所以最近「零點擊」狀況開始出現。Google統計，高達80%的人搜尋之後，幾乎不會點擊任何網站，新的互聯網正在產生，以往是網站互聯，未來是AI互聯，所以如果以後AI完全不會提到你的網站，基本上你就從網路上消失。

AI對一些知識白領的威脅很大。（路透）

對於外界關注AI取代人力一事，他認為，AI對一些知識白領的威脅很大，像軟體工程師有一半的工作被AI代勞，但我認為未來是一個80/20的世界，軟體工程師不會消失，但80%的工作AI幫你完成，剩下的20%再由人來審閱。

至於AI無法取代人力的部分，程說，儘管AI有很多厲害的地方，但人類還有很多東西AI無法代勞。一是常識，如文學、科學、IT、文化等；二是競爭力，如獨立思考、創意、溝通、合作等；第三是個人特質，如好奇心、堅持、領導力等，這些都是AI無法代勞的。

