這款台灣自主研發無人船 首度獲美國船級協會認證

〔記者王憶紅／台北報導〕台船今日宣布，自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta）獲得美國驗船協會（ABS）原則性設計認可認證。台船表示，奮進魔鬼魚今年3月25日公開發表之後，持續與美國驗船協會（ABS）合作，經過幾個月的討論，奮進魔鬼魚9月5日獲得原則性設計認可（Approval in Principle, AIP），其中，複雜精密的遠端控制系統更是本次認證的核心，而取得認證亦代表初步設計與施工能夠符合美國驗船協會所設定的安全標準，是一個重要的里程碑。

台船指出，獲得認證，也意味台灣自主研發船舶能力的顯著躍進，彰顯了各方密切合作，共同為新興技術制定了安全標準。

台船指出，原則性設計認可是驗船協會在設計與建造過程中一個重要的初步認證階段，代表船級協會確認概念設計階段之技術可行，且符合相關規範，核心意義在於降低風險，確認研發方向正確，為後續設計與建造鋪路，審核內容包含設計概念與方案，技術與系統，計算與分析，適用法規與標準，風險評估等。

台船指出，「奮進魔鬼魚號」獲得ABS的原則性設計認可，證明既有技術的安全使用，為台灣無人船的新里程碑，為商業和國防領域的應用奠下基石。

