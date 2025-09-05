外資熱錢回流！新台幣一度勁揚逾1角 最後收30.615元

外資熱錢回流，新台幣一度勁揚逾1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美就業市場疲軟，聯準會降息有譜，外資熱錢回頭帶動台北股匯雙漲，新台幣兌美元匯率盤中最高升抵30.537元，勁揚逾1.67角，尾盤升幅收斂，最後收在30.615元、升值8.9分，成交量也放大至18.155億美元。

本週新台幣匯價小貶1分或0.03%，週線連4黑。

台股今日則是上漲314.73點，收在24494.58點，三大法人合計買超329.85億元。其中，外資續買超282.81億元。

昨日美國公布的小非農就業數據不佳，加上先前發布的職缺數創下10個月新低，民間就業市場降溫明顯，市場認為本月聯準會降息幾乎已成定局。在美債殖利率與美元雙雙走低下，今日主要亞幣全面走揚。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.2%，新台幣升值0.29%，居最強亞幣之列；韓元勁揚0.23%、新加坡幣大漲0.16%、日圓升值0.11%、人民幣升0.04%。

匯銀人士指出，新台幣今日升勢強勁，主要受惠外資回流，能否延續至下週，將取決於今晚公布的非農就業數據。若失業率未明顯上升，或非農就業人數減幅低於預期，市場氛圍可能再次轉向，仍有待觀察。

