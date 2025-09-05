晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

外資熱錢回流！新台幣一度勁揚逾1角 最後收30.615元

2025/09/05 17:51

外資熱錢回流，新台幣一度勁揚逾1角。（記者陳梅英攝）外資熱錢回流，新台幣一度勁揚逾1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美就業市場疲軟，聯準會降息有譜，外資熱錢回頭帶動台北股匯雙漲，新台幣兌美元匯率盤中最高升抵30.537元，勁揚逾1.67角，尾盤升幅收斂，最後收在30.615元、升值8.9分，成交量也放大至18.155億美元。

本週新台幣匯價小貶1分或0.03%，週線連4黑。

台股今日則是上漲314.73點，收在24494.58點，三大法人合計買超329.85億元。其中，外資續買超282.81億元。

昨日美國公布的小非農就業數據不佳，加上先前發布的職缺數創下10個月新低，民間就業市場降溫明顯，市場認為本月聯準會降息幾乎已成定局。在美債殖利率與美元雙雙走低下，今日主要亞幣全面走揚。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.2%，新台幣升值0.29%，居最強亞幣之列；韓元勁揚0.23%、新加坡幣大漲0.16%、日圓升值0.11%、人民幣升0.04%。

匯銀人士指出，新台幣今日升勢強勁，主要受惠外資回流，能否延續至下週，將取決於今晚公布的非農就業數據。若失業率未明顯上升，或非農就業人數減幅低於預期，市場氛圍可能再次轉向，仍有待觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財