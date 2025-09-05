藥華藥8月營收創歷史次高 銷售團隊擴編、Q4起營運看旺

藥華藥8月營收創歷史次高。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司藥華藥（6446）今（5）日公告8月營收12.7億元，月減2.1%、年增41.35%，創下單月歷史次高。8月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）貢獻。其中，美國市場出貨針數再創新高，日本市場則因國定假日因素，營收略受影響。

藥華藥累計今年前8月營收已達94.4億元，年增64.36%，逼近去年全年水準。藥華藥表示，美國與日本子公司銷售團隊已陸續完成擴編及培訓，預期將為第四季及明年營運注入新成長動能。

藥華藥指出，Ropeg目前已獲全球近50個國家核准用於真性紅血球增多症（Polycythemia Vera,PV）患者並上市銷售。今年第二季，公司取得阿根廷藥證，並已送件申請越南、加拿大藥證，年底前也有望再取得墨西哥藥證，加速擴大全球布局。

在新適應症方面，用於原發性血小板過多症（ET）的藥證申請推展順利。中國正式受理ET藥證申請後，審查程序順利啟動，中國子公司團隊已著手準備主管機關要求的資料。藥華藥計畫在9月向台灣及日本遞交ET藥證申請，同月亦將與美國FDA召開Pre-sBLA會議確認送件內容，預計於年底前完成送件。藥華藥目標於2026年陸續取得全球ET藥證，並已展開商業化佈局，屆時將成為推動營運的第二成長引擎。

此外，在骨髓增生性腫瘤（MPN）治療領域中，藥華藥正式啟動針對Ropeg用於治療早前期原發性骨髓纖維化（PMF）患者的全球第三期臨床試驗HOPE-PMF，試驗規劃於台灣、美國、日本、中國等多國同步進行，目標招募150名受試者，預計2026年第一季完成收案。該試驗已全面啟動，首位受試者於8月8日在日本完成給藥。

