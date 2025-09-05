8月CPI年增1.6％ 17項民生物資漲幅1年半新高

主計總處公布8月CPI年增1.6%，其中蔬菜漲10.9%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布8月消費者物價指數（CPI）年增1.6%，連續4個月低於2%，但漲幅較7月略擴大，主因蔬菜、肉類及外食漲幅較大；其中17項民生物資8月平均年增2.32%、為18個月以來最大漲幅，主因豬肉及麵包漲幅擴大。主計總處表示，剔除蔬果及能源後，核心CPI已連續17個月低於2%，目前整體物價平穩，若天候持續穩定，9月CPI漲幅有望低於8月。

根據主計總處調查，8月CPI較7月上漲0.46%，較去年同月漲1.6％， 主因近月颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格攀至高檔，肉類、外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、家庭管理費用、醫療費用、補習及學習費、交通工具零件及維修費等費用調升，與台鐵票價調漲；但成衣、油料費、機票及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅；扣除蔬果及能源，核CPI漲1.74％。

請繼續往下閱讀...

7大類指數中，以食物類年漲3.18％最多，主因蔬菜受近期豪雨影響價格上漲10.9％，肉類、穀類及其製品（如麵包、蛋糕）、外食費亦分別上漲5.71％、3.4％及 3.34％所致。雜項類年漲2.59％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲6.38％，加上香菸及檳榔等價格上漲所致。居住類則漲1.8％，主因房租上漲2.29％，及家庭管理費用上漲5.08％所致。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，8月平均年漲2.32%，為18個月以來最大漲幅，其中豬肉漲8.09%最多、為18個月最大漲幅，麵包漲4.15%次之，牙膏、牙粉也漲3.78%；但沐浴用品跌3.2%、鮮奶跌1.91%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法