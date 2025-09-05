鴻海8月營收創同期新高 第三季業績雙重成長

鴻海看好第三季營運雙重成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）8月營收6065億元，月減1.2%、年增10.61%，創下歷年同期最高紀錄；今年前8個月營收累計為4兆6599億元、年增16.65%；管理層指出，展望雲端網路產品出貨大幅提升，料將保持強勁成長趨勢，且包括iPhone在內的資通訊產品進入傳統旺季，營運將逐漸加溫。

鴻海表示，8月仍然受到新台幣匯率波動，倘若單月營收以美元計價，相較於7月則將呈現持平；以旗下4大類產品來看，雲端網路產品、元件及其他產品都呈現了強勁的月對月成長，電腦終端產品約略月減，消費智能產品則呈現衰退。

相較於去年同期，鴻海今年8月雲端網路產品受惠於 AI 機櫃拉貨動能持續強勁，年對年強勁成長；元件及其他產品受惠主要業務相關零組件拉貨需求，年對年顯著成長；電腦終端產品則受到拉貨動能及匯率影響，年對年表現約略衰退；消費智能產品同樣受到匯率影響，年對年呈現衰退表現。

以今年前8個月來看，鴻海雲端網路產品受惠於AI雲端產品需求暢旺，年對年強勁成長；元件及其他產品受惠於主要業務相關零組件拉貨，年對年強勁成長；電腦終端產品受到拉貨動能影響，年對年表現顯著成長；消費智能產品年對年表現則相對持平。

鴻海提到，預期第三季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化帶來的影響，預告下個月5日將公告9月營收，並將著手安排今年集團科技日活動的相關事宜。

