大立光8月營收59.68億 9月動能勝8月

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日公告8月營收59.68億元，月增10%、年減15%；前8月累計營收376.63億元，年增8%。大立光今日表示，9月拉貨動能比8月好一點。

9月美系品牌大廠蘋果（Apple）的iPhone 17將上市，是供應鏈營運的傳統旺季。加上法人、研調機構都指出，今年新機種的攝影系統升級，包含前鏡頭升級至24MP、後鏡頭則全面提升至48MP等，都是光學廠利多，也將帶動iPhone 17銷售升溫。研調機構集邦（TrendForce）預估，今年iPhone 17的出貨量有望較去年的iPhone 16成長3.5%。

大立光董事長林恩平日前表示，看今年傳統旺季拉貨動能與去年持平，且因新機種產品單價、毛利率都比較好，也將使毛利率持穩；針對非手機領域，林也說，大立光下半年會少量出貨供給機器人產品的5P模組。

