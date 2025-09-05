晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大立光8月營收59.68億 9月動能勝8月

2025/09/05 16:23

大立光8月營收59.68億元。（資料照）大立光8月營收59.68億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日公告8月營收59.68億元，月增10%、年減15%；前8月累計營收376.63億元，年增8%。大立光今日表示，9月拉貨動能比8月好一點。

9月美系品牌大廠蘋果（Apple）的iPhone 17將上市，是供應鏈營運的傳統旺季。加上法人、研調機構都指出，今年新機種的攝影系統升級，包含前鏡頭升級至24MP、後鏡頭則全面提升至48MP等，都是光學廠利多，也將帶動iPhone 17銷售升溫。研調機構集邦（TrendForce）預估，今年iPhone 17的出貨量有望較去年的iPhone 16成長3.5%。

大立光董事長林恩平日前表示，看今年傳統旺季拉貨動能與去年持平，且因新機種產品單價、毛利率都比較好，也將使毛利率持穩；針對非手機領域，林也說，大立光下半年會少量出貨供給機器人產品的5P模組。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財