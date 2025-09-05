TrendForce：9月三大面板應用報價持平

9月三大面板應用報價持平。（記者：陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce研究副總范博毓指出，進入9月份後，電視品牌持續針對年末促銷旺季需求作準備，帶動電視面板採購動能維持在相對穩定水準。面板廠近兩個月在生產與出貨上態度轉趨積極，也舒緩了第二季度以來的價格下跌壓力，預期9月份電視面板價格將全面維持持平態勢，顯示器與筆電也無跌價空間，9月同樣持平。

在顯示器方面，第三季需求表現相對疲弱，但由於主流尺寸機種多數仍處於虧損區間，面板廠生產意願偏低，導致FHD機種出現供給較吃緊卻難以推升價格的現象。隨著電視面板需求回穩，品牌客戶也認知短期內價格已無太大下跌空間，買賣雙方對價格持穩的共識更為一致，因此9月顯示器面板價格預估持續持平。

NB面板則維持第三季不弱的需求趨勢。受半導體關稅不確定性影響，品牌客戶積極拉貨以確保供應，並希望藉此爭取更多價格優惠。不過由於面板廠間競爭激烈，長期已透過檯面下優惠吸引訂單，現階段額外優惠空間已逐漸縮小。雖然需求不錯，但面板廠難以喊漲，整體價格仍將維持平穩。

