晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

TrendForce：9月三大面板應用報價持平

2025/09/05 16:05

9月三大面板應用報價持平。（記者：陳梅英攝）9月三大面板應用報價持平。（記者：陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce研究副總范博毓指出，進入9月份後，電視品牌持續針對年末促銷旺季需求作準備，帶動電視面板採購動能維持在相對穩定水準。面板廠近兩個月在生產與出貨上態度轉趨積極，也舒緩了第二季度以來的價格下跌壓力，預期9月份電視面板價格將全面維持持平態勢，顯示器與筆電也無跌價空間，9月同樣持平。

在顯示器方面，第三季需求表現相對疲弱，但由於主流尺寸機種多數仍處於虧損區間，面板廠生產意願偏低，導致FHD機種出現供給較吃緊卻難以推升價格的現象。隨著電視面板需求回穩，品牌客戶也認知短期內價格已無太大下跌空間，買賣雙方對價格持穩的共識更為一致，因此9月顯示器面板價格預估持續持平。

NB面板則維持第三季不弱的需求趨勢。受半導體關稅不確定性影響，品牌客戶積極拉貨以確保供應，並希望藉此爭取更多價格優惠。不過由於面板廠間競爭激烈，長期已透過檯面下優惠吸引訂單，現階段額外優惠空間已逐漸縮小。雖然需求不錯，但面板廠難以喊漲，整體價格仍將維持平穩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財