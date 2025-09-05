卓榮泰再度指出新青安的貸款 排除在《銀行法》72條之2限貸的限額裡面

卓榮泰表示，新青安排除在《銀行法》72條之2限貸的限額裡面。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長卓榮泰今天到台中市與自行車業座談，座談會前主動跟媒體談及新青安的貸款政策，他表示，新青安的貸款，從9月1日開始，排除在《銀行法》72條之2限貸的限額裡面，除了滿足新青安貸款的年輕人需求，能再滿足非新青安資格的那些需要自住或是首購，或者是只有一個房屋要換一個房屋，一屋換一屋的換屋者，如此才能普遍照顧到更多的青年朋友。

卓榮泰今天受訪表示，昨天行政院的院會，對「婚育宅」以及「育嬰留停」的政策有了一個新的方向出來，外界更關心一件（事），就是新青安的貸款。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，此時要讓年輕人、青年朋友們，只要是自住的、首購的、符合新青安這個條件的，只要提出貸款，都應該優先滿足。

他指出，因此，新青安的貸款，從9月1日開始，會排除在《銀行法》72條之2這個限貸的限額裡面，無非就是想讓這個水位不要急速的上升，也因此空出來的一些貸款的這個量，能再來滿足非新青安資格的那些需要自住或是首購，或者是只有一個房屋要換一個房屋，一屋換一屋的這個換屋者，這三個對象也都應該要能夠優先的來滿足，這樣才能普遍照顧到更多的青年朋友，照顧到更多的居住正義。

卓榮泰指出，行政院同時要求，銀行端在貸款過程當中，不可以搭售其他的產品，甚至要求銀行端以及金融管理單位要加重對於投資者、投機者不法的行為，要做更多的防制措施。

他說，新青安限定一生一次，限定民眾提出自住的切結書，限定在貸款的時候要審慎的審核，貸後也要管理。對於那些投機的行為、不法的行為，一定要祭出更強大的、有效的法律工具。

這樣做的用意，他表示，是為了一方面，降低大家對需求上的不滿意，也要在這個管制行為上能夠加強，兩者並行之下，維持社會秩序基本的運作。

