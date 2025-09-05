晴時多雲

航空城、半導體帶動用電 台電規劃觀園超高壓變電所引起地方反彈

2025/09/05 15:26

台電說，觀園超高壓變電所可效縮短電力輸送距離，降低耗損，並強化觀音、大園、中壢等區域的供電品質，降低停電事故的風險。（台電提供）台電說，觀園超高壓變電所可效縮短電力輸送距離，降低耗損，並強化觀音、大園、中壢等區域的供電品質，降低停電事故的風險。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕桃園市因台商回流、桃園航空城及科技產業發展等，帶動電力需求，台電規劃興建「觀園超高壓變電所」，上個月立告示牌，卻引發地方居民反彈。台電說明，「觀園超高壓變電所」可直接引進大潭發電廠電力，有效縮短電力輸送距離，並提升區域供電穩定度，可滿足航空城等產專區、桃竹苗大矽谷計畫等重大建設所需電力，為半導體、AI及資通訊等產業鏈提供穩定電力，構築完整的科技產業生態系。

台電指出，桃園市近十年用電戶數成長達17.4%，用電量達271億度，約占全國用電量11%。因應持續增長的用電需求，台電須強化電網韌性；目前大潭電廠的電力主要經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配至南桃園各區域型變電所，「長距離輸送模式」有電力耗損問題，也增加輸電線路事故風險。

台電說明，觀園超高壓變電所鄰近負載中心，為上游重要的電力接收與轉換站，可直接引進大潭電廠的電源，配送到區域變電所，有效縮短電力輸送距離，降低耗損，並強化觀音、大園、中壢等區域的供電品質，降低停電事故的風險。

台電表示，變電所的用地是透過公開徵求取得，並經嚴謹的適用性評估。變電所將採用新一代「屋內型」設計，主要電力設備均設置於兩棟建築物內部，並具備多重安全防護措施，確保周遭安全無虞。

針對外界質疑台電未事先主動向地方說明，台電表示，計畫尚在用地變更前置作業，原本就預定備妥資料正式向桃園市政府送件申請，完備法定程序之後，一定會公開向地方說明。

至於民眾最關心的電磁場議題，台電強調，主要電力設施均在屋內，且變電所建築物與鄰近住宅的最小距離約89公尺，產生的電磁場抵達周邊社區已衰減到微乎其微，不會造成影響。周邊輸電線路也全面地下化，深入地下20至40公尺，不會影響地面景觀與安全。

為進一步消除民眾疑慮，台電承諾將在變電所周邊設置電磁場即時監測看板，數據並同步公開於台電企業網站。在環境方面，觀園變電所依法「免環評」，但設計導入先進的「縫合都市綠帶」永續理念，讓電力設施轉化為可供社區共享的公共資源。

因電子、半導體產業景氣旺、訂單強勁，台電不斷重申，「電網建設一定要及早規劃」，尤其超高壓變電所規劃至少是10年起跳。政府也新設不少科學園區，台電搭配計畫，已核定觀園、橫山、柳科、高煉超高壓變電所，要趕在2033年底前完成。

