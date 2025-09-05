晴時多雲

前員工涉2奈米洩密案 東京威力科創股價狂瀉近2成慘烈原因曝

2025/09/05 16:21

東京威力科創（TEL）股價表現欠佳。（彭博）東京威力科創（TEL）股價表現欠佳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本東京威力科創公司行銷及產品經理陳力銘，涉及台積電2奈米技術外洩案，目前已被公司開除。智慧財產及商業法院庭長張銘晃1日表示，除在台灣的東京威力外，是否涉及日本本社，仍在調查中。《彭博》直指，東京威力科創（TEL）今年股價暴跌約17%，除了涉及司法案件令投資人情緒惡化外，股價表現不佳與客戶三星及英特爾營運低迷有關，同時也受到中國市場拖累。

台積電爆發2奈米技術外洩案，高檢署偵結起訴，1日進行移審，合議庭裁定陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）3嫌羈押禁見3個月。（資料照，記者羅沛德攝）台積電爆發2奈米技術外洩案，高檢署偵結起訴，1日進行移審，合議庭裁定陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）3嫌羈押禁見3個月。（資料照，記者羅沛德攝）

檢調偵辦護國神山「台積電」爆出2奈米國家核心技術外流案，追出東京威力科創公司行銷及產品經理陳力銘，涉找前同事即台積電工程師吳秉駿及戈一平（3人事後均以被各自公司開除），智慧財產及商業法院1日合議庭認為3人涉嫌重大，且有串、滅證之虞，裁定3人羈押禁見3個月。

檢方曾提及分案續查是否有「法人」及自然人涉及相關刑事責任，其中的「法人」為何？智慧財產及商業法院庭長張銘晃指出，除在台灣的東京威力外，是否涉及日本本社，仍在調查中。

除了前員工涉2奈米洩密案引發議論外，東京威力科創今年股價表現也相當疲弱。根據《彭博》5日報導，全球AI投資熱潮正在迅速重塑半導體股票的格局，領先的製造設備製造商TEL就是一個顯著的落後者，股價暴跌的原因是其高度依賴那些不太可能從AI成長中獲益的公司。

報導稱，這家日本公司是全球晶片製造供應鏈的關鍵之一，並因ChatGPT之後的人工智慧熱潮而蓬勃發展。但與一些同業不同，TEL的股價因依賴英特爾和三星電子而低迷，而這兩家公司並未從這波投資浪潮中獲得太多收益。

另外，中國曾是TEL成長的主要驅動力，目前仍是其最大的市場。但中國經濟放緩及美國制裁等因素，使TEL業務面臨強烈的不確定性。

根據彭博的供應鏈分析，TEL超過10%的銷售額來自三星，8%來自英特爾，截至4-6月當季，在中國的市佔率約40%。7月底，TEL將本會計年度（截至2026年3月）的營業利潤預期較先前預測下調20%以上。

報導說，TEL股價今年迄今重挫17%，是紐約證券交易所FactSet亞洲半導體指數中，表現最差的股票之一。反觀另一家日本晶片測試設備生產商愛德萬測試（Advantest Corp）的股價則大漲22%。

