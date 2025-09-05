中鼎攜手三菱奪台電通霄電廠1547億大案 創承攬合約新紀錄

中鼎攜手日商三菱電力，拿到台電通霄電廠標案。（圖:中鼎提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內最大統包工程承攬商中鼎集團（9933）今日宣布，成功與日商三菱電力公司，共同取得台灣電力公司「通霄電廠第二期更新改建計畫複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝案」標案，合約金額1547億元，創下中鼎承攬合約金額新紀錄。

中鼎表示，此案位於苗栗縣通霄鎮，將於既有電廠旁新建5部複循環發電機組，總裝置容量2800MW，預定2031年完工，可滿足鄰近新竹科學園區、台中科學園區之產業及民生用電需求，並協助政府邁向淨零目標。

中鼎指出，此案為台電配合政府能源轉型政策所執行的更新計畫。透過採用世界最高水準高效燃氣複循環機組，以節能減排技術等方式所減少的溫室氣體，相較燃煤發電年減60%。此外，因應全球減碳、去碳電力發展趨勢，此案採用的先進氣渦輪機組，更具備氫氣與天然氣混燒能力，可於未來取代部分天然氣作為燃料，進一步減少碳排，為氫能發電預作準備。

