無薪假統計低估？勞長洪申翰：可能存在「黑數」

2025/09/05 14:47

勞動部長洪申翰今日接受廣播電台訪問（勞動部提供）勞動部長洪申翰今日接受廣播電台訪問（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動部9月初公布的最新統計，截至8月底已有高達4863人放無薪假（減班休息），究竟事業單位有沒有如實通報？勞動部長洪申翰今（5）日受訪時坦言，的確可能存在未通報黑數，但如果雇主沒有如實通報，受影響勞工就無法獲得應有的補助，將使權益受損。

勞動部長洪申翰今日接受POP Radio台北流行廣播電台訪問，討論近日外界關注的「無薪假」議題，主持人黃暐瀚相當驚訝的表示，他以為的「無薪假」是在家裡休假2周不要去公司、也沒有薪水，沒想到是雇主仍然必須支付最低工資，而且勞工並不是完全不上班，可能是每週多休假1天、採取「做4休3」的工作模式。

洪申翰對此再度澄清，外界長期誤解減班休息是不用給薪的「無薪假」，依法對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，也應為勞工按月提繳勞工退休金。

由於近日各地不時傳出有業者歇業等訊息，至8月底實施減班休息的4863人，洪申翰坦言，恐怕還存在「未通報」以及「解雇」的兩種黑數，未必反映真實狀況。

洪申翰直言，希望大家盡量來通報，勞動部不會擔心數字不好看，因為受到減班休息影響的勞工，可以申請相關補助及救濟措施，沒有通報將影響勞工權益。

針對解雇部分，洪申翰強調，並非說所有企業遇到困難時，都不能解雇勞工，但是要解雇勞工就必須要依法辦理，給予一定的理由及津貼，不能違法解雇。

