中油啟動平穩措施 下週汽油、柴油估漲0.1元或不調整

中油下週油價估漲0.1元或不調整。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！國際油價持續上漲，但中油公司啟動平穩措施，預估下週國內汽油、柴油可能不調整，或調漲0.1元。

受到美國持續針對伊朗石油產業實施制裁、俄烏和平談判無進展等影響，國際油價上漲。中油累算至9月4日的調價指標7D3B週均價為70.10美元，較上週（69.22美元）上漲0.88美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.685元，較上週（30.556元）貶值0.129元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.4元。

但中油啟動平穩措施後，預估下週國內汽油、柴油可能不調整或調漲0.1元。若按預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4或27.5元、95無鉛汽油每公升28.9或29元、98無鉛汽油每公升30.9或31元、超級柴油每公升26.4或26.5元。

實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法