騰輝8月合併營收年增8.6％ 拚高毛利產品出貨增

2025/09/05 14:39

銅箔基板廠騰輝上月於泰國大城府Hi-Tech工業園區隆重舉行新廠動土典禮，象徵騰輝在東南亞市場邁出關鍵的一步。（騰輝提供）銅箔基板廠騰輝上月於泰國大城府Hi-Tech工業園區隆重舉行新廠動土典禮，象徵騰輝在東南亞市場邁出關鍵的一步。（騰輝提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠騰輝-KY（6672）公告8月合併營收3.45億元，月減0.9%，年增8.6%，累積前8月合併營收28.19億元，年減1.5%。騰輝表示，雖受歐洲暑休工作日減少，又適逢車市暑休淡季，產品拉貨動能趨緩，加上美國關稅政策引發市場不確定性下，公司整體出貨僅略受到影響。

騰輝指出，近來公司推出超高導熱產品，隨著各種高功率需求的電機、功率半導體、電源供應器及軍工航天產品的熱處理要求提高下，多種產品已呈現應用逐步擴增跡象，基於高單價、高毛利與因產品信賴度提高製造難度致競爭門檻拉高下，產品利潤的增加將隨之水漲船高。

展望未來，騰輝表示，除繼續鞏固散熱金屬基板市場並在國防航天持續積極提升全球市佔率外，應用鐵氟龍材料在國防、航天雷達應用開始接獲量產訂單；在國防、航空方面的應用，也接到歐美國防大廠認可並量產於正式產品，包括RCC/RCF 產品，應用在薄型被動元件貼裝保護及新開發的各種膠系不流膠粘合片，可應用在AI浪潮帶起的手持與穿戴領域，還有超級充電樁、油井鑽探與潛盾機、半導體AI芯片測試等高階應用受到客戶認可，可望成為新的訂單動能。公司長期以創新技術為核心，深耕研究發展應用於不同產品高毛利特殊材料，專注於少量多樣產品及布局全球策略，隨著各項布局竭盡全力拓展有望逐漸開花結果，未來營運可望迎來大豐收。

