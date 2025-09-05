晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

護國神山代工3成晶片！英特爾吐實永遠依賴台積電

2025/09/05 14:25

英特爾財務長David Zinsner稱讚台積電是優秀的合作夥伴，雙方的合作會持續下去。（彭博資料照，本報合成）英特爾財務長David Zinsner稱讚台積電是優秀的合作夥伴，雙方的合作會持續下去。（彭博資料照，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）透露，自家製造與委託台積電代工的晶片比例為7：3，台積電的代工服務會「一直」（forever）使用下去。他並稱讚，台積電是優秀的合作夥伴。

綜合《Wccftech》等媒體報導，辛斯納4日在花旗舉行的「2025年全球科技、多媒體與電信會議」稱，公司未來仍會長期依賴台積電，因為台積電的技術與支援表現突出，是很好的合作夥伴。

他說，無論如何，英特爾都會繼續使用台積電的產能，就像目前的 Lunar Lake 與 Arrow Lake 產品一樣。他還透露，英特爾30%的產品由台積電代工，雖然這一比例會逐步下降，但與10年前相比仍然較高。

有關英特爾是否會將晶圓代工業務分拆為子公司，辛斯納坦言並非不可能，但近期發生可能性不大，因為這項業務目前還不具備可投資性。他補充，「在未來某個時間點，可以想像這件事會發生」。

對於先進製程部分，辛斯納說，過去幾年英特爾總在需求出現前就先投入資金，不利公司的營運表現，但執行長陳立武對於14A製程越來越有信心。他指出，14A 製程雖然也可能發生製程沒有客戶採用、進而不蓋產能的情況，但發生的機率比較低。

辛斯納並強調，採用14A的晶圓比18A貴，因為14A會使用High-NA EUV曝光機，而18A卻不需要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財