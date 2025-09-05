護國神山代工3成晶片！英特爾吐實永遠依賴台積電

英特爾財務長David Zinsner稱讚台積電是優秀的合作夥伴，雙方的合作會持續下去。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）透露，自家製造與委託台積電代工的晶片比例為7：3，台積電的代工服務會「一直」（forever）使用下去。他並稱讚，台積電是優秀的合作夥伴。

綜合《Wccftech》等媒體報導，辛斯納4日在花旗舉行的「2025年全球科技、多媒體與電信會議」稱，公司未來仍會長期依賴台積電，因為台積電的技術與支援表現突出，是很好的合作夥伴。

他說，無論如何，英特爾都會繼續使用台積電的產能，就像目前的 Lunar Lake 與 Arrow Lake 產品一樣。他還透露，英特爾30%的產品由台積電代工，雖然這一比例會逐步下降，但與10年前相比仍然較高。

有關英特爾是否會將晶圓代工業務分拆為子公司，辛斯納坦言並非不可能，但近期發生可能性不大，因為這項業務目前還不具備可投資性。他補充，「在未來某個時間點，可以想像這件事會發生」。

對於先進製程部分，辛斯納說，過去幾年英特爾總在需求出現前就先投入資金，不利公司的營運表現，但執行長陳立武對於14A製程越來越有信心。他指出，14A 製程雖然也可能發生製程沒有客戶採用、進而不蓋產能的情況，但發生的機率比較低。

辛斯納並強調，採用14A的晶圓比18A貴，因為14A會使用High-NA EUV曝光機，而18A卻不需要。

