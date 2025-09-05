晴時多雲

AI扮演火車頭 台股企業今年獲利估成長逾16％

2025/09/05 12:57

投信表示，即使考慮匯損，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16%的高水準（圖為資料照）投信表示，即使考慮匯損，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16%的高水準（圖為資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今走高，續戰歷史新高。分析師估計，即使考慮匯損，2025年台股企業獲利年增率仍有逾16%的高水準，並估計2026年台股企業獲利年增率亦有二位數的水準，台股後市仍有高點可期。

台新投信指出，川普與主要重點國家陸續達成貿易協議，多數國家關稅降至15~20%，雖然協議內容還有調整的空間，但整體走向大致符合市場預期，不確定因素降低，市場對關稅議題反映也逐步淡化，加上市場普遍預期Fed可望於9月降息，持續激勵台股人氣。

法人表示，短線若急跌可分批布局，建議優先布局台灣優息AI ETF，可同時兼顧資本利得成長契機及配息現金流。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962） 研究團隊指出，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢。從台積電、輝達財報及展望來看，AI成長趨勢更加確定。

台新投信預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率（CAGR）達83%，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI廠將是最大受惠者。台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962） 研究團隊表示，美國四大CSP廠展望樂觀，AI前景無虞。

此外，Mircosoft 今年第四季資本支出為242億美元，年增率高達27%，主要因算力供不應求，估計2026上半年還是會處於供不應求的狀態，資本支出將超過300億；Meta今年全年資本支出預計達660至720億美元，2026年仍將大幅成長，反映AI與基礎設施擴張需求。

