存款1680萬、月領逾7萬退休金！他見缺錢下屬「這樣」生活超羨慕

2025/09/05 16:14

前精英商人，在退休1年後，卻因前下屬邀約一起打高爾夫球，看到這位總是喊缺錢，卻開豪車、用最新球桿的下屬，感到羨慕。示意圖。（業者提供，資料照）前精英商人，在退休1年後，卻因前下屬邀約一起打高爾夫球，看到這位總是喊缺錢，卻開豪車、用最新球桿的下屬，感到羨慕。示意圖。（業者提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對66歲的退休夫妻，不僅有房無房貸，且存款達8000萬日圓（約新台幣1680萬元），還月領34萬日圓（約新台幣7.14萬元）退休金，但這位前精英商人，在退休1年後，卻因前下屬邀約一起打高爾夫球，看到這位總是喊缺錢，卻開豪車、用最新球桿的下屬，感到羨慕，並對自己擁有豐厚的錢，卻不知怎麼花，後悔過去太過節儉的生活。

根據日媒報導，66歲的A先生曾在1家大公司擔任總經理，65歲退休。他與同齡的妻子B女士住在郊區的獨立式住宅。

夫妻倆目前每月收入約34萬日圓，包括自己的退休金和A先生的公司退休金。此外，他們還有約8000萬日圓的存款，其中包括退休金。

夫妻兩本應無憂無慮地過退休生活，然而有1天，A先生開始垂頭喪氣地說：「我很後悔迄今為止的生活方式。」而這一切始於他的前下屬C先生（59歲）邀請一起去打高爾夫球。

大約1個月前，C先生去他家接他一起去打高爾夫球，A先生接到了電話，收拾好行李走出門外，發現1輛閃亮的豪華轎車停在那裡，打開後車箱，我看到C先生的高爾夫球桿已經在那裡了，而且是比我擁有的更高端的品牌，而且好像是最新款的。

“看來你做得很好。”當A先生嘟囔幾句諷刺的話時，C先生卻報以爽朗的微笑，並回答，「不不不，我就是忍不住。我和老婆總是存錢買我們想要的東西，等攢夠了就立刻買。所以我們總是缺錢。」

A先生發現自己對面帶著無憂無慮笑容的C先生感到「深深的羨慕」。

A先生沒什麼特別的嗜好，打高爾夫純粹是因為「工作」。習慣了節儉的他，對於自己豐厚的錢不知道該怎麼花，開始後悔自己的生活方式。

在遇到C先生後，A先生開始思考自己未來想要如何生活，於是他和妻子尋求專家關於如何有效、無壓力地花錢的意見。

聽完這對夫妻的故事後，專家依據他們的積蓄提出了以下建議，首先「他們目前每個月的家庭開支約為27萬日圓（約新台幣5.67萬元），因此每月34萬日圓的退休金收入就可以讓他們過上舒適的生活，而且他們的儲蓄還會不斷增加。

關於剩餘8000萬日圓的存款該如何使用，其中1000萬日圓（約新台幣210萬元）應該用於夫妻雙方的護理、房屋修繕等費用。而剩餘的7000萬日圓（約新台幣1470萬元），可以按照夫妻雙方壽命均為100歲的標準，在未來34年內，每年約205萬日圓（約新台幣43.05萬元）、每月約17萬日圓（約新台幣3.57萬元）的使用。

換言之，A先生每個月，可以多出17萬日圓隨意支配了。

在經過專家的精算，並建議將資產提前撥付給2位子女，可以省去很多遺產稅後，最後，他詳細列出，未來的支出計畫和預算，首先，列出了到他80歲為止需要花費的2700萬到3000萬日圓的預算。

接著做了1份如去之前工作的地方旅行、夫妻一起打網球、學習繪畫（A先生）以及學習長笛（B女士）等充實生活計畫，現夫妻倆正過著充實退休生活。

