外資熱錢回頭？新台幣勁揚逾1角 升破30.6元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美勞動市場數據疲軟，使聯準會降息預期升溫，美四大指數收紅，台股今早同步走高，疑似外資熱錢回頭下，新台幣兌美元匯率一舉升破30.6元價位，最高觸及30.578元，中午暫時收在30.585元、升值1.19角，台北外匯經紀公司成交量7.57億美元。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，8月新增就業人數僅5.4萬，幾乎較前月腰斬，加上先前公布7月的職缺數降至近10個月的新低，民間就業市場顯著降溫下，利率期貨市場預估聯準會9月降息1碼機率逼近100%，美債殖利由高點滑落，美元走跌，惟美元修正幅度不大，投資人正靜待今晚將公布的非農就業報告。

新台幣匯價在昨日結束連7黑後，今早隨台股大漲，美元回落，早盤以30.68元、升值2.4分開出，隨即一舉升破30.6元價位，最高觸及30.578元，勁揚1.26角。主要亞幣包括日圓、韓元與人民幣也同步走揚。

