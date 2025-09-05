晴時多雲

焦點股》一詮：8月營收報喜 股價帶量勁揚

2025/09/05 11:46

一詮近年鎖定散熱元件商機，看好其應用涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC等領域。（一詮提供）一詮近年鎖定散熱元件商機，看好其應用涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC等領域。（一詮提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED導線架廠一詮（2486）受惠於8月營收5.32億元，月增2.5%、年增9.2%，加上今年前8個月營收累計為40億元、年增15.11%，激勵今日盤中股價走勢勁揚，截至上午11時28分暫報84.6元，漲幅8.18%，成交量2萬0571張。

一詮表示，因應AI發展，預期今年整體電子產業應將持續成長，未來一年將加強對產品市場趨勢的了解，更深入的與客戶交流，切入客戶需求的核心，加強產品設計提升生產效率及確保品質穩定，朝向利基型及高附加價值產品發展。

一詮近年鎖定散熱元件商機，看好其應用涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC等領域，近年更朝向車用、高速運算HPC/AI（高效能運算/人工智慧）等類別深耕，目標持續提升生產技術、優化自動化設備，並與國際大廠策略合作開發新產品，以強化生產優勢與品質。

一詮觀察，全球營運日益復甦之際，雖然全球通膨持續、烏俄戰爭未停、中國經濟放緩、美國關稅戰及全球氣候變遷等影響下，均威脅著全球的經濟成長，不過，5G應用、物聯網、AI人工智慧等需求仍將持續成長，公司透過新品開發以及相關策略，以因應各項挑戰。

