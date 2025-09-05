晴時多雲

財經 > 財經政策

這3個領域最夯！調查：具備2項AI技能 薪水多逾4成

2025/09/05 12:44

根據調查，具備1項AI技能者，其薪資可多出28%，若擁有2項技能，則薪水則高出43%。（路透）根據調查，具備1項AI技能者，其薪資可多出28%，若擁有2項技能，則薪水則高出43%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管人們越來越擔心人工智慧會取代人類的工作，但這對勞動市場來說並非全是壞消息，特別是對於擁有人工智慧技能的工人來說，根據調查，具備1項AI技能者，其薪資可多出28%，若擁有2項技能，則薪水則高出43%，而溢價最高的3個領域則是客戶和客戶支援、銷售以及製造和生產。

CNBC報導，7月發佈的1項新研究發現，許多公司並沒有用人工智慧取代現有崗位，而是在招募能夠利用人工智慧的員工。

在對超過10億個招聘資訊進行分析後，勞動力洞察平台 Lightcast 不僅發現對人工智慧技能的需求激增，而且需要這些技能的工作的平均薪酬也在上漲。

Lightcast 全球研究主管馬格里尼（Elena Magrini）向CNBC表示：招聘信息越來越強調人工智能技能，有跡象表明雇主願意為這些技能支付高額薪水。

至少提及1項人工智慧技能的招聘信息，其薪資平均比未提及任何技能的招聘信息高出 28%，相當於每年多出約1.8萬美元（約新台幣55.26萬元），而對於至少擁有2項人工智慧技能的求職者來說，薪資溢價則高出 43%。

該研究還指出，溢價最高的3個領域，分別是客戶和客戶支援、銷售以及製造和生產。

新加坡就業機構 Recruit Fast創始人吳（Joshua Woo）也做出了類似的評論：“在這個市場上，人工智慧技能的薪酬高於平均水平。”

值得注意的是，Lightcast的研究發現，非科技領域對人工智慧技能的需求高於通常與人工智慧相關的 IT 和電腦科學領域。

研究發現，自2022年OpenAI推出ChatGPT 以來，非技術職位中提及生成性人工智慧技能的招募資訊增加了 800%。

雖然IT和電腦科學仍然在對人工智慧技能需求的行業中佔據主導地位，但行銷和公共關係位居第2，緊隨其後的是科學研究以及社會分析和規劃。

