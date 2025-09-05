晴時多雲

金管會攜手法務部 強化虛擬資產防詐教育

2025/09/05 11:05

金管會與法務部合辦 防制虛擬資產遭詐欺之教育訓練（記者王孟倫攝）金管會與法務部合辦 防制虛擬資產遭詐欺之教育訓練（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（5日）與法務部合作辦理，防制虛擬資產遭詐欺利用之教育訓練。金管會強調，將持續強化防制詐騙及新型態金融業務之監理工具，加速提升各機關人員專業力及執行力。

金管會指出，與法務部首次合作建立跨部會機關資源共享機制，展現共同打擊詐欺犯罪之決心，包括金管會、臺灣高等檢察署及調查局協同提供師資，訓練議題涉及法規制度、幣流追蹤，以及偵查實務等面向，各機關積極交流跨域知識與實務，培育人才。

此外，繼2025年4月與中央警察大學簽署防制虛擬資產遭非法使用合作備忘錄後，金管會再次啟動跨機關資源分享及協力合作之模式，現階段將共享教育訓練資源。

對此，金管會強調，未來將會在其他領域繼續開展合作，透過跨機關資源共享與支持，強化防制詐騙及新型態金融業務之監理工具，加速提升各機關人員專業力及執行力，有效應對日新月異複雜且多元的金融業務及犯罪環境。

