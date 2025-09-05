晴時多雲

放空「台股」卻被軋漲停！60k上班族崩潰不敢跟老婆說

2025/09/05 12:32

投資理財有賺有賠。示意圖。（路透資料照）投資理財有賺有賠。示意圖。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財有賺有賠。1名月薪約6萬的上班族表示，平常會買點股票，最近被貪欲沖昏頭，玩當沖做空金居（8358），結果一路被嘎到漲停，計入補券與拋售費用，總損失達21萬多，而這筆損失的錢是家中約3.5個月收入，讓他崩潰自責不已，貼文引發討論。

原PO在Dcard發文指出，他原本追求賺小錢、帶家人慶祝，但當沖讓他徹底崩潰。最近眼見PCB族群翻黑，心想「沖一下」改做空金居，以189元放空2張，沒料到股價反彈，因此陸續又加碼4張卻被鎖漲停無法補回，當時帳面就損失10幾萬了。

後來原PO接到營業員來電協助處理，先協議借券4張，另2張留倉因應交割；他隨後收到補券費用通知，再加計早上賣出的2張，合計虧損21萬7008元。

原PO表示，自己可能已「畢業」了，這筆虧損對許多人或許不多，但對他們一家人是沉重打擊，「是3.5個月的收入，平常省吃儉用，只想給老婆小孩更好的生活，結婚18年，甚至無法送老婆一個名牌包。」

原PO表示，他自責到在廁所狂甩自己巴掌，偷偷掉淚，不敢告訴家人，充滿愧疚感，真的很抱歉。

貼文引發網友討論，許多人紛紛留言表示，「賺錢的時候每個人都以為自己是股神，永遠要對市場保持敬畏」、「就當買個教訓，不要跟股票趨勢對做」、「想賺快錢死更快，越急輸越快」、「上班族不好好存股，搞什麼當沖。」、「在股票的路上，沒有人可以完全看透這個局」。

也有網友安慰，「我比你年輕，賠過60幾萬也沒你那麼誇張」、「還好你失敗了，才20多萬，還不到生活無法負擔，最多就自己省一點，熬一下就過了！」、「年輕時因為期貨累積賠了近80萬，當時也是心情不好到長了許多白頭髮」。

