川普「科技晚宴」名單曝光！4大CSP老闆獨缺「他」

2025/09/05 10:07

川普週四在白宮國宴廳的晚宴上與Meta執行長札克伯格交談。（彭博）川普週四在白宮國宴廳的晚宴上與Meta執行長札克伯格交談。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週四（4日）在白宮設宴，招待20多位科技與人工智慧（AI）巨頭高層主管，值得注意的是，在4大雲端服務供應商（CSP）中，只有亞馬遜缺席，其他3家Alphabet、微軟和Meta則皆由老闆親自赴宴。

綜合美聯社、CNN、路透、CNBC及The Hill等媒體的報導，川普科技晚宴賓客名單包括微軟共同創辦人比爾蓋茲與現任執行長納德拉、蘋果執行長庫克、Meta執行長札克伯格、Google母公司Alphabet共同創辦人布林與現任執行長皮伽、OpenAI執行長奧特曼與共同創辦人布羅克曼。

其他將出席的科技業主管還包括甲骨文執行長凱芝（Safra Catz）、美光執行長梅羅塔、Scale AI創辦人兼執行長汪滔、富豪貝佐斯創辦的太空業者Blue Origin執行長林普（David Limp）、TIBCO軟體公司董事長蘭納戴夫（Vivek Ranadive）、Shift4支付公司執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）以及Palantir技術長桑卡（Shyam Sankar）。白宮AI沙皇薩克斯也將出席。

值得注意的是，媒體披露的賓客名單中，都沒提到亞馬遜，亞馬遜似乎成了４大雲端服務供應商（CSP）中，唯一缺席的業者。

此外，嘉賓名單也沒有特斯拉執行長馬斯克，但他的密友艾薩克曼受邀。馬斯克去年積極為川普助選，也擔任政府效率部（DOGE）共同主管，後來兩人因「大而美法案」而決裂，近來似乎又修補關係；艾薩克曼曾獲川普提名出任美國太空總署（NASA）署長，之後在與馬斯克決裂時撤回提名。

川普3日也公開談論馬斯克，認為他「80%是超級天才，其他20%有點問題，他克服這20%（的問題）後，將很傑出，但他遇到一些困難」，「他是個好人，只是錯誤地越界了，沒關係，因為你知道，這只是其中一件事」，並認為馬斯克「別無選擇」，只能重返共和黨陣營。

