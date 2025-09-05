晴時多雲

因應美國關稅、限貸令衝擊營建業工期 宜縣府提解方

2025/09/05 09:12

近期因美國對等關稅與中央「限貸令」以及營建產業缺工缺料等問題；宜蘭縣政府公告，縣內建築業建築期限准其自動展延1年，無須另行申請，即日生效。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣1年核准的建照約1000件，近期因美國對等關稅與中央「限貸令」以及營建產業缺工缺料等問題，影響正常施工進度；宜蘭縣政府今日公告，112年1月1日至114年12月31日期間，領得宜蘭縣建照執照或雜項執照者，除中央規定可申請展延1年工期外，縣府另准其自動展延1年，無須另行申請，即日生效。

近期因美國對等關稅與中央「限貸令」以及營建產業缺工缺料等問題；宜蘭縣政府公告，縣內建築業建築期限准其自動展延1年，無須另行申請，即日生效。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府建設處表示，依據建築法與宜蘭縣建築管理自治條例規定，因建築量體、樓層、樓地板面積等等，各建築會給予不同的工期，一般而言，通常核准的工期多為3年，最多不會超過5年，除非特別高，特別大的案件，這不是首次准予展延工期，在109年至111年疫情期間，曾准予展延3年。

縣府指出，這次准予工期展延，主要是考量近期美國對等關稅及中央政府「限貸令」等經濟問題，以及營建產業既有缺工缺料現象尚未緩解，影響建築工程正常施工進度，經評估，112年1月1日至114年12月31日期間，領得宜蘭縣建照執照或雜項執照者（以執照核發日期為準），延長建築期限1年。

縣府解釋，依建築法規定，工期可申請展延1年，並以1次為限，宜蘭縣建管條例也訂有「因特殊構造、施工困難、工程鉅大或情形特殊；縣府得依其施工計畫審查結果酌予增加工期」；另為因應近期大環境經濟對營建產業之衝擊，除中央（建築法）規定可申請展延1年外，縣府另准其自動展延1年，無須另行申請。

不過，經縣府勒令停工且未經同意復工案件，或逾建築法規定期限未申報開工，致建造執照失其效力之案件，不得適用，建照逾期仍擅自建造者，最高可處建築物造價5%罰鍰。

