台股開盤》台積電領AI股向前衝 指數漲逾280點

2025/09/05 09:06

台積電領AI股向前衝，指數漲逾280點。（資料照）台積電領AI股向前衝，指數漲逾280點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週四全面收紅，而博通因獲得100億美元AI大單盤後飆逾4%，受此激勵，台股週五在台積電開盤上漲15元，指數開盤漲64.41點，以24244.26點，在台積電領鴻海、緯創、台達電、宏碁、台光電等AI股全力反攻下，傳產與金融助陣，指數開高走高，漲逾280點，來到24459點。

美國股市週四上漲，市場擺脫當天早些時候疲軟的私人就業數據的影響，標普500指數上漲0.83%，創下歷史新高，這是標普500指數今年第21次創下收盤紀錄，道瓊工業指數上漲350點、0.77%，那斯達克指數上漲0.98%，費城半導體指數漲幅1.34%，台積電ADR勁揚1.65%，收在235.21美元。

而博通（Broadcom）第3季獲利優於預期，且第4季財測樂觀，並宣佈已從1位新客戶手中獲得100億美元的客製化晶片訂單，受此激勵，盤後股價飆逾4%。

