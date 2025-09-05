買比租好 ? 男退休花330萬現金買退休宅 未做「1事」被迫搬家

日本63歲上班族退休後，用1600萬日圓現金買了一套中古房，卻因一系列事件，被迫搬家。（示意圖，擷取自中國社交平台）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人會想著「買房比租房好」，以及「年紀大了租房住會擔心」，因而在退休前後購買小戶型房子或中古屋。然而，在退休金有限下，如果買房選錯了，可能會對退休生活帶來很大困擾。

日媒報導，一名63歲的日本上班族在退休後，以現金購買中古屋當退休宅，但在購屋前並未進行「住宅檢查（Home Inspection）」，導致入住後其他房屋缺陷陸續出現，所衍生的維修費用龐大，最後壓垮了這對夫妻承受極限，決定賣房搬家，但賣價還不到原先購買成本的一半，讓他們十分悲傷。

63歲足立貴宏在大型製造業任職逾30年後退休，領取1800萬日圓（約新台幣371萬元）退休金，決定將退休金的大半用於買房自住，以1200萬日圓（約新台幣247萬元）現金購入一棟屋齡40多年的小坪數獨棟中古屋，再花400萬日圓（約新台幣82.5萬元）更新房屋管線，但未並未進行詳細房子檢查，預計總投入1600萬日圓（約新台幣330萬元）。

他本以為沒有房貸壓力、生活機能與醫療方便，能在退休宅安穩終老，沒想到入住後房屋問題接踵而至，包括入口混凝土與外牆待修、空調效能差，夏季悶熱難耐、冬季得在各房加暖風機才勉強取暖，光是取暖的煤油費用支出就超過6萬日圓（約新台幣1.2萬元），加上蟑螂頻繁出沒，讓妻子備感壓力。

更糟的是，在入住約2年後，發現地板下有白蟻，部分基礎因潮濕腐朽遭侵蝕，雖然仲介承諾負擔白蟻處置與修繕費用，但夫妻倆已達到情緒臨界點，因而決定出售退休宅。

但經過房仲評估後，即便這間房子翻修了，賣價仍不到800萬日圓（約新台幣165萬元），連原始投入的一半都回收不了，最終這對夫婦搬入較新的木造公寓，以每月7萬日圓（約新台幣1.4萬元）承租。

日媒指出，原以為退休後無房租負擔，卻因錯買中古屋而被迫以縮水存款支應租金，在退休後的日子裡為日益減少的積蓄擔憂。。

日本房市專家指出，在1981年抗震標準實施前所建造的許多日本老屋，外觀看來十分正常，入住後仍可能陸續爆出修繕清單，這對退休夫妻所購買的中古屋的情況並不罕見。

專家建議，在出手前進行「住宅檢查（Home Inspection）」，除查找既有或潛在缺陷，也可評估未來維修成本，作為是否購買與議價的重要依據。至於價格極低的鄉間空屋，並非一概不可住，但務必預留隔熱與耐震補強的預算與計畫。

數據顯示，2023年日本住宅空置率已達14%，且逐年上升。空屋數量預料續增，政府正研擬對策。因此，對個別買方而言，空屋雖具價格優勢，若僅因「便宜」而草率成交，後續往往付出更高的時間與金錢成本。

