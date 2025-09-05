晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣怎麼談？川普簽美日貿易協議正式上路 15％關稅交換條件曝光

2025/09/05 09:20

美國總統川普週四（4日）簽署行政命令，實施美日貿易協定。（法新社資料照）美國總統川普週四（4日）簽署行政命令，實施美日貿易協定。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週四（4日）簽署行政命令，實施美日貿易協定，該消息由《路透》披露，隨後美國白宮發聲明證實，美國將對幾乎所有日本進口產品徵收15%的關稅。

據《路透社》獨家報導，經過數月的談判，川普（Donald Trump ）於當地時間4日簽署行政命令，落實7月宣布的降低日本進口汽車與其他產品的關稅，汽車關稅下調的行政命令預計在公布7天後生效，其中部分減稅可追溯至8月7日。

日本政府消息人士透露，川普的命令還意味著美國汽車對日關稅將從目前的27.5%降至15%，預計於9月底前實施。川普8月啟動的全球徵稅衝擊日本車廠，豐田汽車上月因此預估損失近100億美元。

行政命令中註明，日本正努力加速實施採購美國稻米增至75%，以及購買玉米、大豆等美國農產品，還有肥料與燃料乙醇等，每年總額約80億美元。

此外作為交易的一部分，日本政府同意在美國投資5500億美元，項目將由美方選定，且日本將購買100價波音飛機。

隨後美國白宮官網發布聲明證實，美國將對幾乎所有日本進口產品徵收15%的關稅，「同時對汽車及汽車零部件、航空航天產品、仿製藥以及美國本土無法自然獲得或生產的自然資源實施單獨的行業特定待遇。」

日本則將為美國製造業、航太、農業、食品、能源、汽車及工業品等關鍵領域，為美國業者提供前所未有的市場准入。日本政府也將加快實施大米「最低准入」計劃，美國大米採購量增加75%，並採購包括玉米、大豆、化肥、生物乙醇及其他美國產品在內的美國農產品，總額達每年80億美元。

日本政府也將允許在日本銷售美國製造並獲得美國安全認證的乘用車，且無需額外測試。此外，日本還準備採購美國製造的商用飛機及國防設備。更關鍵的是，日本政府同意在美國投資5500億美元，投資項目由美方決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財