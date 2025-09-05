國際油價又跌了！慘創兩週低點

週四（4日）國際油價下跌。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週美國原油庫存意外增加，且市場預期石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）將在本週末的會議上提高產量目標，週四（4日）國際油價下跌約1%，至兩週低點。

美國紐約西德州中級原油下跌49美分或0.8%，收每桶63.48美元。

布蘭特原油下跌65美分或1.0%，收每桶66.95美元，為8月20日以來的最低收盤價。

美國能源資訊署（EIA）表示，隨著煉油廠進入維修季節，上週（8／29日止）美國原油庫存意外增加240萬桶。據《路透》調查，分析師本預期上週美國原油庫存減少200萬桶，美國石油協會（API）週三也僅報告上週原油庫存增加60萬桶。

另一方面，兩位知情人士透露，OPEC +將在週日的會議上考慮進一步增產。

PVM Oil Associates分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，OPEC + 增產的可能性將發出強烈訊號，顯示重新奪回市佔比支撐價格更重要。

OPEC +已同意在4月至9月期間，將產量目標提高約220萬桶／日，此外還將阿拉伯聯合大公國（UAE）的產量配額增加30萬桶／日。

