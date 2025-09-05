晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

國際油價又跌了！慘創兩週低點

2025/09/05 08:51

週四（4日）國際油價下跌。（法新資料照）週四（4日）國際油價下跌。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週美國原油庫存意外增加，且市場預期石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）將在本週末的會議上提高產量目標，週四（4日）國際油價下跌約1%，至兩週低點。

美國紐約西德州中級原油下跌49美分或0.8%，收每桶63.48美元。

布蘭特原油下跌65美分或1.0%，收每桶66.95美元，為8月20日以來的最低收盤價。

美國能源資訊署（EIA）表示，隨著煉油廠進入維修季節，上週（8／29日止）美國原油庫存意外增加240萬桶。據《路透》調查，分析師本預期上週美國原油庫存減少200萬桶，美國石油協會（API）週三也僅報告上週原油庫存增加60萬桶。

另一方面，兩位知情人士透露，OPEC +將在週日的會議上考慮進一步增產。

PVM Oil Associates分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，OPEC + 增產的可能性將發出強烈訊號，顯示重新奪回市佔比支撐價格更重要。

OPEC +已同意在4月至9月期間，將產量目標提高約220萬桶／日，此外還將阿拉伯聯合大公國（UAE）的產量配額增加30萬桶／日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財