晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

曾躍居歐洲市值冠軍 ! 短命3年 保時捷將退出德國藍籌股

2025/09/05 10:51

僅不到3年的時間，保時捷將退出德國DAX指數。路透）僅不到3年的時間，保時捷將退出德國DAX指數。路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一度成為歐洲市值最高的汽車製造商保時捷（Porsche），受中國市場遭遇虧損以及美國關稅威脅下，將不在法蘭克福領先的證券交易所上市，震驚德國。《彭博》指出，從大眾汽車集團分拆出來的保時捷汽車公司（Porsche AG），在不到3年的時間，即將被剔除德國基準股指DAX。

根據指數公司STOXX發布聲明指出，保時捷將於9月22日正式退出DAX成分股。數據顯示，過去12個月，保時捷股價累計下跌33%。

據報導，保時捷在今年已3度下修業績預期，主要受到美國總統川普對歐洲汽車加徵關稅的威脅、電動車需求放緩，以及中國市場銷售疲軟等多重挑戰。

根據財報顯示，保時捷在8月初公布2025上半年收入為181.6 億歐元（約新台幣6486.5億元），營業利潤為10.1億歐元（約新台幣36億元），其中銷售收入對比去年同期減少6.7%，營業利潤更是較去年的3.06億歐元（約新台幣109.3億元）大減67%，最主要還支出特別費用約11億歐元（約新台幣392.9億元），包括電池業務、美國關稅與策略性重整。

保時捷於2022年9月完成首次公開發行（IPO），並在不到3個月後迅速被納入DAX指數，一度成為歐洲市值最高的汽車製造商。然而，短短不到3年，便又從藍籌行列中退場，顯示市場對其成長性與盈利能力的信心已明顯降溫。

《紐約時報》表示，美國和歐盟的貿易協定對所有進入美國的汽車徵收15%的進口關稅，這也帶給大眾集團帶來了壓力，該公司所有的汽車都在歐洲生產，現在面臨著向其最大市場美國銷售汽車的成本上升。

保時捷及其大股東大眾汽車的首席執行長奧利弗·布魯姆 （Oliver Blume） 表示，正在進行重組的保時捷將「盡快」重返德國40家最有價值公司的名單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財