曾躍居歐洲市值冠軍 ! 短命3年 保時捷將退出德國藍籌股

僅不到3年的時間，保時捷將退出德國DAX指數。路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一度成為歐洲市值最高的汽車製造商保時捷（Porsche），受中國市場遭遇虧損以及美國關稅威脅下，將不在法蘭克福領先的證券交易所上市，震驚德國。《彭博》指出，從大眾汽車集團分拆出來的保時捷汽車公司（Porsche AG），在不到3年的時間，即將被剔除德國基準股指DAX。

根據指數公司STOXX發布聲明指出，保時捷將於9月22日正式退出DAX成分股。數據顯示，過去12個月，保時捷股價累計下跌33%。

請繼續往下閱讀...

據報導，保時捷在今年已3度下修業績預期，主要受到美國總統川普對歐洲汽車加徵關稅的威脅、電動車需求放緩，以及中國市場銷售疲軟等多重挑戰。

根據財報顯示，保時捷在8月初公布2025上半年收入為181.6 億歐元（約新台幣6486.5億元），營業利潤為10.1億歐元（約新台幣36億元），其中銷售收入對比去年同期減少6.7%，營業利潤更是較去年的3.06億歐元（約新台幣109.3億元）大減67%，最主要還支出特別費用約11億歐元（約新台幣392.9億元），包括電池業務、美國關稅與策略性重整。

保時捷於2022年9月完成首次公開發行（IPO），並在不到3個月後迅速被納入DAX指數，一度成為歐洲市值最高的汽車製造商。然而，短短不到3年，便又從藍籌行列中退場，顯示市場對其成長性與盈利能力的信心已明顯降溫。

《紐約時報》表示，美國和歐盟的貿易協定對所有進入美國的汽車徵收15%的進口關稅，這也帶給大眾集團帶來了壓力，該公司所有的汽車都在歐洲生產，現在面臨著向其最大市場美國銷售汽車的成本上升。

保時捷及其大股東大眾汽車的首席執行長奧利弗·布魯姆 （Oliver Blume） 表示，正在進行重組的保時捷將「盡快」重返德國40家最有價值公司的名單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法