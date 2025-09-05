川普簽署行政命令！美日貿易協議正式實施 日汽車關稅降至15％

美國總統川普（圖右）4日簽署行政命令，降低日本汽車進口關稅至15%，正式實施美國與日本的貿易協議。日本首席貿易談判代表赤澤亮正（圖左），也在社群媒體X上轉貼白宮的發文。（圖擷自X）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4日簽署行政命令，降低日本汽車進口關稅至15%，正式實施美國與日本的貿易協議。

綜合媒體報導，美日雙方貿易代表雖在7月下旬就宣布達成貿易協議，但因兩國對於部分條款仍有不同意見，導致協議遲遲未能落實。當地時間4日川普則簽署行政命令，正式落實與日本的貿易協議。

報導指出，根據白宮公布的行政命令內容，將日本汽車的進口關稅從目前的27.5%降至15%，相關措施將在命令刊登於聯邦公報後7天生效，最快可能於下週就能適用於日本汽車。至於其他許多商品的關稅上限也設定為15%。

這樣的結果對日本來說可說是一大勝利，日本首席貿易談判代表赤澤亮正，也在社群媒體X上轉貼白宮的發文，該貼文秀出兩人同框的合照，赤澤亮正在文中直呼「終於（塵埃落定）」。赤澤亮正於4日時赴美，計畫敦促美方調降先前已經談妥的汽車關稅，以及把日本列為對等關稅的負擔減輕對象。

