晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金創新高後遭獲利了結 華爾街給出驚人目標價

2025/09/05 08:52

黃金週四（4日）下跌。（歐新資料照）黃金週四（4日）下跌。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週四（4日）下跌，反映交易員從近期驚人漲勢中獲利了結，如今投資人目光轉向週五將公布的非農就業報告，希望從中尋找聯準會（Fed）政策路徑的線索。

綜合《路透》等媒體報導，黃金現貨價下跌0.4%，至每盎司3544.15美元，美國黃金期貨下跌0.9%，至每盎司3603.70美元。

金價週三曾觸及3578.50美元的歷史新高，因疲弱的就業報告強化美國降息可能性，而不確定性也持續支撐避險需求。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「由於Fed降息預期大致已經反映在價格上，週五的非農就業將成為關鍵的焦點，如果展望有任何改變，都將直接影響美元，進而牽動黃金。」

根據芝商所（CME）FedWatch 工具，市場目前認為Fed在9月17日會議上降息25個基點的機率達到98%。

渣打銀行預估黃金將進一步上漲，原因是圍繞著關稅以及Fed獨立性的不確定性，將持續支撐避險需求。

State Street Global Advisors黃金策略全球主管道許（Aakash Doshi）表示，若聯準會在9月會議上宣布降息並釋出偏鴿立場，黃金在本月底前有50%的機率觸及每盎司3700美元。

另一方面， 波蘭央行總裁葛拉平斯基（Adam Glapinski）計劃提案，把黃金占外匯存底的比率從目前的20%提高到30%。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）表示，各國央行正積極增加黃金儲備，形成強力的「黃金保護傘」，預測金價有望在今年底突破每盎司4000美元，2026年底更上看5000美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財