黃金創新高後遭獲利了結 華爾街給出驚人目標價

黃金週四（4日）下跌。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週四（4日）下跌，反映交易員從近期驚人漲勢中獲利了結，如今投資人目光轉向週五將公布的非農就業報告，希望從中尋找聯準會（Fed）政策路徑的線索。

綜合《路透》等媒體報導，黃金現貨價下跌0.4%，至每盎司3544.15美元，美國黃金期貨下跌0.9%，至每盎司3603.70美元。

請繼續往下閱讀...

金價週三曾觸及3578.50美元的歷史新高，因疲弱的就業報告強化美國降息可能性，而不確定性也持續支撐避險需求。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「由於Fed降息預期大致已經反映在價格上，週五的非農就業將成為關鍵的焦點，如果展望有任何改變，都將直接影響美元，進而牽動黃金。」

根據芝商所（CME）FedWatch 工具，市場目前認為Fed在9月17日會議上降息25個基點的機率達到98%。

渣打銀行預估黃金將進一步上漲，原因是圍繞著關稅以及Fed獨立性的不確定性，將持續支撐避險需求。

State Street Global Advisors黃金策略全球主管道許（Aakash Doshi）表示，若聯準會在9月會議上宣布降息並釋出偏鴿立場，黃金在本月底前有50%的機率觸及每盎司3700美元。

另一方面， 波蘭央行總裁葛拉平斯基（Adam Glapinski）計劃提案，把黃金占外匯存底的比率從目前的20%提高到30%。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）表示，各國央行正積極增加黃金儲備，形成強力的「黃金保護傘」，預測金價有望在今年底突破每盎司4000美元，2026年底更上看5000美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法