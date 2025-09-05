晴時多雲

金價飆3549美元天價！外媒揭好市多金條1年賺「這麼多」

2025/09/05 13:21

根據CNBC報導，金價創新高，1年前買好市多每盎司金條未實現報酬高達32.5%。（美聯社資料照）根據CNBC報導，金價創新高，1年前買好市多每盎司金條未實現報酬高達32.5%。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著週三（3日）金價躍升至歷史新高，來到每盎司3549美元，若1年前在好市多（Costco）購買金條，如今報酬為何呢？根據CNBC報導，每盎司金條未實現報酬高達32.5%，不過，若算上經銷商的費用和稅費，實際收益就會減少一些。

截至週三上午，黃金交易價格約為每盎司3549美元，高於1年前約2500美元，漲幅約為42%。

如果你去年在好市多買了1塊金條，現在它的價格為何呢？根據標價和美國東部時間週三上午9點的現貨價格，每盎司為3549美元，而2024年9月在Costco購買的1盎司金條，價格則為2679美元，換言之，未實現報酬為870美元（約新台幣2.67萬元），漲幅達32.5%。

然而，如果您想出售Costco金條以獲取利潤，那麼不要指望能賺取和當前現貨價格之間的差額。

佛羅裡達州博卡拉頓理財規劃師烏林說，現貨價格更像是1個談判的基準，大多數經銷商的報價會比現貨價格低5%到10%左右。

不過，在實體金條店，您可能會得到更優惠的價格。《華爾街日報》4月在紐約市採訪的金條店通常提供比現貨價格低1%到5%的價格。在這些商店，您還可以享受現場評估和即時付款的便利。

