「泰」傻眼！這銀行推45歲退休輿論炸鍋

〔財經頻道／綜合報導〕泰媒披露，泰華農民銀行（KBank）近日推出泰國首個45歲提前退休（ER）計劃，這項措施視為勞動市場一大轉折點，專家擔憂，此舉能帶來儲蓄不足、就業不穩和社會安全壓力等隱患。

《曼谷郵報》報導，業內人士指出，泰華農民銀行的新措施某種程度反映數位化與自動化的進程，卻恐帶來儲蓄不足、就業不穩和社會安全壓力等問題。

傳統上，泰國的退休制度只適用於年長員工，而允許45歲及以上的人選擇提前退休，引發廣泛爭議。許多人擔心，這可能會為其他行業，尤其是那些已經經歷數位轉型的行業開創先例。

泰國貿易與工業雇主聯合會副主席Tanit Sorat說，大型企業可能將藉此裁員，尤其是已完成數位轉型的銀行與物流產業。另外，虛擬銀行興起也減少了對人力的需求。

相較之下，中小企業則面臨更複雜的挑戰。美國關稅政策預計將在今年第四季衝擊出口，1290萬名中小企業工人中多達450萬人有就業風險，以臨時工取代長期合約的趨勢愈來越明顯。

一般勞工也對銀行推出45歲退休一事感到憂心忡忡，55歲的教育機構職員Chalothorn Kaewkuea 說，45歲退休意味著許多白領剛建立起的財務安全將面臨威脅，許多人可能找不到其他工作，只能依靠有限的積蓄度過餘生。一旦他們步入老年，這個問題可能會變得更加嚴重。

他強調，40多歲的族群仍具備健康與經驗，過早退出將削弱企業競爭力，並加重社會安全基金負擔。

泰國會安全局發言人Niyada Seneemanomai 表示，目前尚未評估45歲提早退休的潛在衝擊，但機構已準備為非自願失業者提供最長90天的援助，並提醒提前退休人員可以繼續繳納社保，維持保障資格。

