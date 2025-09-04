晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「泰」傻眼！這銀行推45歲退休輿論炸鍋

2025/09/04 23:25

泰國一家銀行推出45歲提前退休計畫，引發議論。示意圖。（彭博）泰國一家銀行推出45歲提前退休計畫，引發議論。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰媒披露，泰華農民銀行（KBank）近日推出泰國首個45歲提前退休（ER）計劃，這項措施視為勞動市場一大轉折點，專家擔憂，此舉能帶來儲蓄不足、就業不穩和社會安全壓力等隱患。

《曼谷郵報》報導，業內人士指出，泰華農民銀行的新措施某種程度反映數位化與自動化的進程，卻恐帶來儲蓄不足、就業不穩和社會安全壓力等問題。

傳統上，泰國的退休制度只適用於年長員工，而允許45歲及以上的人選擇提前退休，引發廣泛爭議。許多人擔心，這可能會為其他行業，尤其是那些已經經歷數位轉型的行業開創先例。

泰國貿易與工業雇主聯合會副主席Tanit Sorat說，大型企業可能將藉此裁員，尤其是已完成數位轉型的銀行與物流產業。另外，虛擬銀行興起也減少了對人力的需求。

相較之下，中小企業則面臨更複雜的挑戰。美國關稅政策預計將在今年第四季衝擊出口，1290萬名中小企業工人中多達450萬人有就業風險，以臨時工取代長期合約的趨勢愈來越明顯。

一般勞工也對銀行推出45歲退休一事感到憂心忡忡，55歲的教育機構職員Chalothorn Kaewkuea 說，45歲退休意味著許多白領剛建立起的財務安全將面臨威脅，許多人可能找不到其他工作，只能依靠有限的積蓄度過餘生。一旦他們步入老年，這個問題可能會變得更加嚴重。

他強調，40多歲的族群仍具備健康與經驗，過早退出將削弱企業競爭力，並加重社會安全基金負擔。

泰國會安全局發言人Niyada Seneemanomai 表示，目前尚未評估45歲提早退休的潛在衝擊，但機構已準備為非自願失業者提供最長90天的援助，並提醒提前退休人員可以繼續繳納社保，維持保障資格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財