美擬立法強制輝達優先接受美AI訂單 嚴禁出口最高階GPU產品

〔編譯魏國金／台北報導〕美國參議院近日公佈年度《國防授權法案》（NDAA）初步版本，其中包含要求美國人工智慧（AI）處理器開發商在向海外買家供貨前，優先接受本國的高性能AI處理器訂單，同時明確要求禁止出口最高階的AI GPU。

美國科技媒體《Tom's Hardware》報導，這項名為「2025國家人工智慧保障取得與創新法案」（GAIN AI Act）旨在確保美國「小型企業、新創公司與大學學府」能夠優先於其他國家的客戶，取得輝達、超微的最先進AI GPU。然而，若該案通過立法，將對美國企業造成重打擊。

美國負責任創新組織（Americans for Responsible Innovation）主席卡森（Brad Carson）指出，「先進AI晶片是讓美國AI產業未來10年居於領先的噴射引擎；這些晶片目前全球供應緊缺，這意謂每銷售海外一顆先進晶片，美國就無法用於加速美國的研發與經濟成長，在我們爭奪軍民兩用技術的領導地位之際，將GAIN AI法案納入國防授權法案，將是美國經濟競爭力與國家安全的一大勝利」。

報導說，GAIN AI法案要求輝達、超微等AI處理器開發商在海外銷售，包括出口至盟友歐洲國家或英國，以及中國等對手國家前，賦予美國買家優先採購先進AI硬體的權利。為此，該法案提議對輸往美國境外的先進GPU實施出口管制，並駁回「最強大晶片」的出口許可。

為了取得出口許可，出口商必須確認以下條件：

1.美國客戶享有優先購買權。

2. 沒有積壓的美國待處理訂單。

3.預期的出口不會導致美國客戶的庫存延後或產能降低。

4.提供的定價或合約條款不會偏袒外國客戶更甚於美國客戶。

相關出口不得被外國實體用來削弱其國內市場以外的美國競爭對手。根據該議案，若有一條件未能符合，出口要求就必須被駁回。

