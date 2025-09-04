富邦人壽、北富銀攜手臺中高分檢、臺中市政府簽署反詐騙MOU

富邦人壽與台北富邦銀行今與臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺中市政府正式簽署反詐騙合作意向書（MOU）。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦人壽與台北富邦銀行今與臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺中市政府正式簽署反詐騙合作意向書（MOU），簽署儀式由富邦人壽總經理陳世岳、北富銀總經理郭倍廷、臺中高分檢檢察長林錦村、臺中市政府副市長鄭照新代表簽署。透過司法機關、地方政府與企業資源整合，全面擴大反詐量能，強化社會安全網的韌性。

法務部政務次長徐錫祥表示，此次簽立反詐騙合作意向書，是公私協力共同打擊詐欺犯罪的最好示範。他也感謝在金管會及金融機構共同努力下，詐騙最大工具的人頭帳戶案件已由過往占檢察官詐欺新收案件的8成多降至6成，希望透過本次合作進行雙方情資交換，對人頭帳戶進行「預警風險管控」，並對核心詐欺集團做到「期前溯源查辦」。

臺中高分檢檢察長林錦村表示，中區區域聯防於地檢署設立「可疑帳戶預警中心機制」，積極溯源查出詐欺集團的人流、金流、資訊流。今日簽立反詐騙合作意向書，即依打詐2.0「公私協力」，深化「可疑帳戶預警中心機制」的運作。

富邦人壽與北富銀後續將與臺中市教育局合作，辦理50場臺中市高中職校園宣導活動，及專為教職員設計的專題講座，內容涵蓋詐騙手法演進、個資與隱私外洩風險，以及正確應對方式等。透過教育體系的深入推廣，期望讓防詐意識從校園向家庭延伸，由年輕學子把識詐觀念傳遞至家人與社區，形成全民參與的防詐防護網。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽繼今年年初與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，此次聯手北富銀拓展反詐量能至中臺灣，提升大眾對詐騙的辨識力及警覺。

北富銀總經理郭倍廷指出，北富銀2025年上半年已成功攔阻692件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣3.6億元。他指出，北富銀將以科技力為防詐升級，推動聯防通報與「潛在被害人防護計畫」，結合檢警調情資，優化AI預警模型，歸納被害人態樣，提前介入防護。另外，也會持續辦理高齡防詐桌遊活動，提供防詐雙語圖卡與多語指引，協助多元族群識別風險，打造全民可及的防線。

促成此次合作的富邦人壽獨立董事陳建宏表示，此次延續和台北市政府合作的經驗，擴大到台中，未來希望北中南都希望有據點，再從6都直轄市都會區擴展到其他地方，他認為這樣的合作模式對民眾建立防詐概念會很有幫助，希望能因此提高詐騙集團的成本，讓他們轉向其他國家。

陳建宏強調，詐騙侵害的不只是人民的財產權，更破壞人跟人之間維繫的信任、侵害人性尊嚴。他說，投資有損失，但不會那麼心痛，被詐騙卻會使被害者未來對所有事都不信任，甚至影響工作、家庭，是很嚴峻的議題。

